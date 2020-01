"La ley no puede decir qué es teletrabajable y qué no, porque además es voluntario. Entonces, vía reglamento se viene a decir que se determinen los puestos que son aptos para realizar teletrabajo. Por ejemplo, hoy por hoy no sería teletrabajable un trabajador que tenga que recibir visitantes en la empresa, entonces este reglamento pide a los patronos definir cuáles son los puestos que pueden hacer esta modalidad", explicó Eric Briones, experto en Derecho Laboral.