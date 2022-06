Ministerio de Trabajo registrará datos de patronos en expediente digital

Un nuevo sistema informático del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) registrará los datos de todos los patronos del país en expedientes digitales para fiscalizar mejor sus labores y el cumplimiento de derechos laborales en sus centros de trabajo. El proyecto aún no ha sido anunciado formalmente, pero el viceministro de Trabajo, Walter Villalobos, adelantó este viernes a La Nación algunos detalles de la iniciativa.

El plan comenzó a caminar en junio del año anterior cuando Villalobos se desempañaba como jerarca de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI). Como no existían recursos económicos para costear la creación del sistema, se accedió a fondos externos de agencias de cooperación que invirtieron en la propuesta, aunque no trascendió el nombre de dichos entes ni los montos que desembolsaron.

Se definieron plazos concretos para confeccionar el portal y se planteó la posibilidad de ponerlo en marcha a finales de 2022. El principal propósito es fortalecer la Inspección de Trabajo para fiscalizar mejor a las empresas. Villalobos dijo que, aunque en ese momento no se pensó dentro del contexto de las responsabilidades que traería la fiscalización de las jornadas 4x3, ahora se visualiza como una gran herramienta si se aprueba ese proyecto.

“En este momento la Inspección está en el desarrollo de un muy gran modelo de sistema electrónico que desde ya vaya previendo una gran comunicación con instancias como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial, en el que facilite el tema de la comunicación y los registros.

“Estamos hablando de un sistema de 12 módulos tecnológicos, ya vamos por el quinto y estaría pendiente para ver si a finales de este año podemos cambiar el sistema electrónico de la Inspección y que potencialice una nueva Inspección de Trabajo, con un expediente patronal, dándole al usuario la posibilidad de consultar directamente su estado y condición”, explicó el viceministro en entrevista con este diario.

Para Villalobos las administraciones públicas tienen que estar preparadas para los cambios de los tiempos en todo tipo de materias, especialmente la laboral, por lo que confía que este sistema puede ayudar a cambiar la DNI y ajustarla a las necesidades actuales, como regular las jornadas de 12 horas en el país y la labor de Trabajo para fiscalizar su aplicación.

“Si el proyecto de jornadas 4x3 se llega a concretar, habrá que ver en qué términos salen las responsabilidades que le dan a las administraciones y en específico al Ministerio y a la Inspección, y si eso conlleva que la Inspección adapte nuevos esquemas y sistemas de trabajo como lo adaptó con las suspensiones de contrato y reducciones de jornada.

“Entiendo que habrá que hacer registros patronales, que hoy no se tienen de forma obligatoria, aunque se tengan datos en otras instancias, pero bueno ya de por sí el Ministerio y la Inspección tienen que ir encaminados a eso. Hay inspecciones en otros países en que los patronos o empresarios tienen que registrarse para un trámite u otro”, comentó el funcionario.

La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, según el artículo 88 de la Ley Orgánica del MTSS, tiene la facultad y disposición legal de tutelar el cumplimiento de la legislación laboral para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, procurando que las relaciones laborales se desarrollen en un marco de trabajo decente, tal cual ha sido impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Proceso sancionatorio

En la Asamblea Legislativa, también se ha discutido un proyecto de ley para permitir que los inspectores laborales emitan sanciones a patronos que incurran en incumplimientos de derechos laborales, sin tener que pasar los casos a la vía judicial, pero el viceministro de Trabajo señaló que se debe revisar mejor esa propuesta porque, desde que se presentó, generó mucho ruido y disgusto en diversos sectores del país.

“Yo pienso que el proyecto es necesario revisarlo por el tema sancionatorio; no necesariamente esa es una alternativa que resulte oportuna cuando ya vimos con tan solo la presentación que eso generó un ruido, eso implica que es importante revisarlo”, dijo Villalobos, al argumentar que para él la discusión debería dirigirse a cómo se puede modificar y fortalecer el trabajo de los inspectores para resolverle mejor a los trabajadores.

“La apuesta entonces debería ser más bien buscar cómo no tener que enviar a instancias judiciales y cómo resolver ahí en la vía administrativa. Tener un funcionario más mediador, más asesor, de más acompañamiento para lograr que las partes se pongan de acuerdo y que resuelvan en beneficio del trabajador, porque al final lo que perseguimos es el cumplimiento de los derechos laborales.

“¿Y qué se gana en el cumplimiento de derechos enviando eso a tribunales? ¿Que se imponga la multa? ¿Y de eso qué se favorece el trabajador? En nada. Entonces, la apuesta tiene que ser a valorar si ese proceso es mejor, pero sin descartar el precepto legal que la ley y los convenios le otorgan a la Inspección: siempre podrá enviar a la vía judicial, porque si luego del acompañamiento no cumple, habrá que hacerlo”, afirmó.

El viceministro agregó que el fortalecimiento de la DNI no debe pensarse en el sentido de contratar más inspectores; primero porque no hay recursos para hacerlo y el Estado no tiene la capacidad de abrir más plazas, y segundo porque, según él, con los funcionarios que ya hay se pueden mejorar las cosas si se modifica la forma en que realizan su trabajo, para que sea de más acompañamiento y menos sanción.

“Ahora, el tema no está tanto en la creación o modificación de una ley, estamos apostando a un cambio de esa cultura de atención de las relaciones laborales, buscar que haya un Ministerio constante en la comunicación, en la divulgación de derechos y obligaciones, y en la comunicación con los sectores patronales”, concluyó.

