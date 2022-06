Hoy hace 50 años: Gobierno de Allende detuvo periodista

Texto original publicado por La Nación el 22 de junio de 1972

El periodista Mario Carneyro, director del Vespertino “La Segunda”, fue detenido ayer preventivamente en Chile por la policía, acusado de supuesta infracción a la ley de seguridad interior del Estado. El periodista fue arrestado en su domicilio mediante una orden de la intendencia.

Al parecer, Carneyro afronta una querella del ministro del Interior, Hernán del Canto, por una información publicada antier en el vespertino. “La Segunda”, uno de los diarios de la cadena de “El Mercurio”, afirmó que del Canto sería culpable del supuesto delito de contrabando de bultos llegados desde La Habana en un avión de la compañía cubana de aviación, caso que originó una investigación parlamentaria.

Se informó que la intendencia había sido instruida por el gobierno para que accione las disposiciones de la ley de seguridad interior del estado en contra de “El Mercurio”, por un artículo en que, según las autoridades, “se hacen imputaciones graves e insultantes en contra de las fuerzas armadas y del gobierno”.

En otras noticias:

Termina huelga en la CCSS

Tras dos y media horas de deliberaciones, la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), convocada ayer a petición del director, señor Rafael Ángel Calderón Fournier, aprobó por unanimidad, la fórmula con la cual se pone fin al conflicto Caja-Undeca justamente a los diez días de haberse iniciado el movimiento. Los huelguistas protestaban por un aumento salarial.

La policía le pidió a los huelguistas retirarse del edificio del Seguro Social en San José. (Rafael Pacheco Granados)

Ayer tarde surgieron dos fórmulas; una presentada por los directores, señor Calderón Fournier, doctor Víctor Hernández Asch y José Joaquín Coto, en la elaboración de la cual se nos dijo, trabajaron hasta altas horas de la noche del martes. La otra, presentada por el ministro de Trabajo, Danilo Jiménez Veiga.

La sesión de la directiva se ocupó de conocer los documentos y discutirlos ampliamente, para llegar a la conclusión de que de cada uno de ellos se podía sacar algo positivo y formar uno sólo que constituyó la fórmula con la cual concluye la huelga.

El documento firmado por las partes señala que el estado suspenderá provisionalmente los despidos ya ordenados, hasta tanto se realice una investigación para determinar si los despidos son o no justificados. No obstante, remarca el acuerdo, no se tomará como causal de despido la simple participación de los trabajadores en la huelga.

A partir de las 7 a. m. de hoy, en las clínicas, dispensarios y hospitales, se reiniciarán laboras y torna todo a la normalidad. A las dos de la tarde de ayer, la Fuerza Pública desalojó de huelguistas el edificio de las oficinas centrales del Seguro Social, en una acción relámpago y pacífica. La operación, incluyendo el diálogo con los sindicalistas, fue de apenas quince minutos.

Niño se fugó de casa porque gastó dinero de rifa

Un pequeño de quinto grado de apellido Ortega, de 11 años, desapareció de su casa de habitación el lunes 5 de junio. Su madre explicó que el muchacho había salido para la escuela como de costumbre, pero al no regresar se le preguntó a la maestra, quien respondió que el menor no se había presentado a lecciones.

Al ponerse el asunto en manos de las autoridades, se pudo saber que durante la noche del día siguiente le menor fue detenido porque dormía en un poyo del parque central de Alajuela. No se sabe cómo llegó ahí, pero logró escabullirse nuevamente.

Por indagaciones hechas en esta ciudad se averiguó que el muchacho había recibido en la escuela 3 números de una rifa para vender a dos colones, y creen que dispuso del dinero que debía entregar. El niño es de pelo negro y crespo, ojos negros. Viste el uniforme tradicional de escuela pública.