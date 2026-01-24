Tormenta invernal en EE. UU. y Canadá deja cinco vuelos cancelados y atrasos hacia Costa Rica

Personas en el Mont Royal en medio de gélidas temperaturas en Montreal, Quebec, Canadá, este viernes 23 de enero. Este sábado, las temperaturas podrían descender por debajo de los -22 °C, según las alertas meteorologías. Fotografía:

Una tormenta invernal que afecta la costa este de Estados Unidos y Canadá generó este fin de sábado retrasos en vuelos y al menos cuatro vuelos cancelados con destino a Costa Rica o saliendo del país este sábado.

Las afectaciones se concentran en rutas provenientes de aeropuertos que operan como centros de conexión en las zonas afectadas por el mal tiempo que pondrá los termómetros en Norteamérica a temperaturas inferiores a -25 °C en muchas ciudades.

De acuerdo con datos del servicio de monitoreo FlightAware, las cancelaciones en el tráfico aéreo pasaron de 686 el viernes a 3.432 este sábado 24 en vuelos hacia, desde o dentro de Norteamérica.

Para este domingo 25, la plataforma proyecta 6.189 vuelos cancelados, conforme se mantengan las condiciones climáticas en el norte del continente.

En el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO)ya se reportan itinerarios suspendidos y llegadas con demoras, principalmente desde ciudades donde las operaciones se han visto afectadas por nieve y hielo.

Entre las cancelaciones confirmadas figura el vuelo AA 1053, de American Airlines, procedente de Dallas Fort Worth (DFW) hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el AA 409 (también desde Dallas y de American Airlines) que estaba previsto llegar a las 2:30 p.m. de este sábado al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia.

Desde Liberia, se cancelaron las salidas previstas hoy del vuelo AA 594 de American Airlines hacia Dallas a las 3 p.m. y el AC1320 de Air Canada hacia Toronto (estaba para las 3:45 p.m).

Además, se canceló el despegue desde el Juan Santamaría del vuelo de la aerolínea Frontier F9 0034 que estaba previsto a las 10:40 a.m. con destino a Orlando (Florida).

También se reportan atrasos en el vuelo WN 602 desde Baltimore (BWI), así como en llegadas desde Europa, como el vuelo IB 243 de Iberia desde Madrid y el AF 428 de Air France desde París.

Además, vuelos de United Airlines desde Newark (UA 1642 y UA 1080) y desde Chicago (UA 1135), que en la mañana aparecían como confirmados, se mantienen con alta probabilidad de ajustes de última hora debido a las restricciones en sus aeropuertos de origen en medio del mal tiempo.

Liberia mantiene vigilancia

En el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR), en Liberia, la operación también se mantiene bajo observación debido a que la terminal recibe un alto volumen de viajeros desde el noreste de Estados Unidos y Canadá, zonas donde el fenómeno ha provocado interrupciones.

Por ahora, la terminal no reporta demoras o cancelaciones, sin embargo, vuelos de WestJet y Air Canada desde Toronto (WS 2756 y AC 1321) y desde Montreal (AC 1331) se mantienen en vigilancia por las nevadas reportadas en esas ciudades.

En el caso de Estados Unidos, los itinerarios con mayor riesgo de cancelación preventiva conforme avance el día incluyen rutas de JetBlue desde Nueva York (B6 1591) y Boston (B6 1897), así como el servicio de United desde Newark (UA 1876).

¿Qué ocasiona la nevada?

Especialistas y literatura científica han señalado que tormentas como esta se relacionan con el desplazamiento hacia el sur del vórtice polar, un patrón atmosférico que puede intensificar condiciones invernales en América del Norte.

Investigadores también han advertido que este tipo de eventos se han vuelto más frecuentes en las últimas dos décadas, aunque la comunidad científica insiste en que la relación directa con el cambio climático requiere análisis específicos y no puede explicarse de forma lineal.

Ante la posibilidad de más cancelaciones durante el fin de semana, se recomienda a las personas con vuelos programados verificar el estado de su itinerario en los canales oficiales de cada aerolínea antes de desplazarse a los aeropuertos.