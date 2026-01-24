El País

Tormenta invernal en EE. UU. y Canadá deja cinco vuelos cancelados y atrasos hacia Costa Rica

Afectación se refleja en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, con un vuelo cancelado y demoras en rutas desde Norteamérica

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Personas en el Mont Royal en medio de gélidas temperaturas en Montreal, Quebec, Canadá, este viernes 23 de enero. Este sábado, las temperaturas podrían descender por debajo de los -22 °C, según las alertas meteorologías. Fotografía:
Personas en el Mont Royal en medio de gélidas temperaturas en Montreal, Quebec, Canadá, este viernes 23 de enero. Este sábado, las temperaturas podrían descender por debajo de los -22 °C, según las alertas meteorologías. Fotografía: (ANDREJ IVANOV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.