“Las casas aquí (en Austin) no están construidas con suficiente aislamiento térmico. El frío se siente mucho incluso con calefacción. Y eso que yo tengo electricidad. Imagínese la pobre gente sin energía. Yo creo que a nosotros no nos quitaron la electricidad porque hay un hospital cerca. Pero también ha pasado que las tuberías de agua se rompen o están congeladas. Es terrible. Además, en Texas no tenemos recursos para limpiar la nieve de las calles. No hay camiones para echar sal, por ejemplo”, describe María José Mora.