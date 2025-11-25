Aeropuerto Juan Santamaría anuncia medidas tecnológicas para atender 1,6 millones de pasajeros en la temporada alta en Costa Rica

Flujo de viajeros en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, durante el inicio de la temporada alta de turismo. Aeris Holding, gestor de la terminal aérea anunció un plan integral para atender el aumento de pasajeros internacionales.

Junto con el inicio de la temporada alta de turismo en Costa Rica, Aeris Holding, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), presentó el plan integral para atender el aumento del flujo de visitantes. La previsión es recurrir a medidas tecnológicas para recibir 1,6 millones de pasajeros internacionales entre diciembre 2025 y abril 2026.

La principal terminal aérea del país conecta a Costa Rica con 37 destinos internacionales a través de la operación de 25 aerolíneas comerciales.

Entre noviembre 2025 y abril 2026, se abrirán nuevas conexiones estacionales de temporada alta: se trata de los vuelos hacia Londres con British Airways, Ámsterdam con KLM, Montreal y Toronto con Air Transat, Chicago con American Airlines, y París con Air France.

Además, se suman nuevas rutas regionales hacia Monterrey, México, con Viva, y Tegucigalpa, con Volaris.

Aeris anunció las siguientes medidas:

Fortalecerá las herramientas de autoservicio. La meta es alcanzar un 40% de uso de quioscos de autochequeo por parte de los pasajeros.

Incorporará 38 nuevos módulos de Self Bag Drop , que se sumarán a los 12 ya existentes, permitiendo registrar y depositar equipaje de forma autónoma.

, que se sumarán a los 12 ya existentes, permitiendo registrar y depositar equipaje de forma autónoma. A esto se suma el uso de tecnología LiDAR para el monitoreo en tiempo real del flujo de pasajeros, permitiendo ajustes inmediatos en la operación.

Además, el aeropuerto verá incrementada la cantidad de personal encargado del traslado de bandejas en filtros, parqueos y áreas de acceso vehicular, así como mantenimientos preventivos de los sistemas de equipaje.

El plan contempla trabajos de mantenimiento en pista, luces y calles de rodaje, así como la implementación de un nuevo sistema de registro de información de aeronaves y coordinación estrecha con las aerolíneas y el Control de Tráfico Aéreo para responder ante adelantos o retrasos programados.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris Holding Costa Rica, señaló que la prioridad es garantizar una experiencia segura, fluida y memorable para cada pasajero que transita por el aeropuerto.

La semana pasada, el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) acordó la compra de la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, tras concretar un acuerdo para adquirir una participación estratégica en una red de aeropuertos en América Latina y el Caribe.