Toma de Rectoría UCR continúa: Carlos Araya y movimiento estudiantil siguen sin acuerdo tras reunión

Ambiente frente a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde un grupo de estudiantes tiene tomado el edificio desde la tarde de ayer miércoles. Foto: Rafael Pacheco Granados

El grupo de estudiantes que mantiene tomada la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el rector, Carlos Araya, no lograron un acuerdo definitivo en medio del conflicto por las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Este lunes, la Rectoría de la UCR publicó un comunicado en el que resumió los acontecimientos e informó que durante la reunión realizada el jueves 23 de abril se conoció un pliego de 22 peticiones, en el que se registraron avances y se definieron mecanismos para su eventual implementación.

La Universidad señaló que los estudiantes acordaron someter esos puntos a una asamblea dentro de la toma para posteriormente informar el resultado, en un plazo de 24 horas, y dar continuidad al proceso de diálogo. “No obstante, a la fecha no se ha recibido ninguna comunicación al respecto”, señaló.

Por su parte, la vocería estudiantil indicó que el plazo “es una completa desinformación y malinterpretación”. Añadió que no corresponde al estudiantado convocar ese diálogo, sino a la Rectoría.

Asimismo, señaló que la ausencia de respuesta por parte del estudiantado no obedece a un “berrinche o decisión unilateral”, sino a que las decisiones del movimiento se toman de forma horizontal en asambleas estudiantiles.

Al respecto, tras una consulta de La Nación, la Rectoría sostiene que mantiene disposición en reunirse con los estudiantes de la toma cuando así lo comuniquen.

“Desde la mesa de diálogo instalada la semana anterior estamos a la espera de su respuesta para dar continuidad a los acuerdos alcanzados y retomar las conversaciones cuanto antes”, agregó.

Toma de la Rectoría

Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica, aseguró que la institución mantiene disposición para retomar el diálogo con el movimiento estudiantil. (Cristian Mora/Cristian Mora)

La ocupación del edificio inició el pasado 22 de abril, luego de que fracasaran las negociaciones del FEES 2027 entre las universidades estatales y el Poder Ejecutivo. Los estudiantes alegan una falta de apoyo de la administración universitaria, mientras el movimiento realiza manifestaciones contra la propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves de aplicar un aumento del 0% al fondo.

Durante la toma de la Rectoría, los estudiantes ingresaron a la fuerza al edificio rompieron vidrios y el inmueble fue evacuado.

La vocería explicó que dichas acciones “son respuesta a los intentos de hablar directamente por las vías institucionales creadas y que no se respondieron”.

Por su parte, en el comunicado de este lunes, la Rectoría afirmó que, durante las negociaciones del FEES 2027, ha mantenido una política de comunicación abierta, transparente y permanente.

“Se han emitido informes detallados mediante videos, compartidos por correo electrónico y otros canales institucionales, así como exposiciones ante el Consejo Universitario, transmitidas a la comunidad nacional”, indicó.

Finalmente, los estudiantes indicaron que buscan ser escuchados y exigieron al rector una respuesta a las necesidades de quienes sostienen la institución: la población estudiantil.