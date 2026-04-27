El País

Toma de Rectoría UCR continúa: Carlos Araya y movimiento estudiantil siguen sin acuerdo tras reunión

Rectoría afirma que está a la espera de una respuesta para retomar las conversaciones; estudiantes rechazan su versión y piden un diálogo distinto

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Por Cristian Mora
Edificio de la Rectoría tomado por estudiantes de la UCR
Ambiente frente a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde un grupo de estudiantes tiene tomado el edificio desde la tarde de ayer miércoles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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