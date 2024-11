¿Tiene preguntas sobre la vacuna contra la fiebre amarilla? El Ministerio de Salud responde

Desde que el Ministerio de Salud informó de que a partir del 11 de enero de 2025 será necesaria la vacuna contra la fiebre amarilla para visitar 43 países, surgieron muchas dudas. Por esta razón, las autoridades prepararon una guía con preguntas y respuestas, la cual difundieron este 1.º de noviembre en el Boletín Epidemiológico.

1- ¿Qué es la fiebre amarilla?

Es un virus transmitido por el zancudo Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, zika y chikungunya.

El periodo de incubación de la enfermedad es de tres a seis días. Muchas personas no experimentan síntomas, pero la mayoría sí. Las manifestaciones más comunes son:

Fiebre

Dolores musculares

Dolores de cabeza

Pérdida del apetito

Náuseas y vómitos

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en cuestión de tres o cuatro días. No obstante, un pequeño porcentaje de pacientes entra en una segunda fase, más tóxica, después de uno o dos días sin síntomas. Esta fase se caracteriza por:

Fiebre elevada

Afectación de hígado y riñón

Ictericia (color amarillento en piel y ojos, de hecho, esto le dio el nombre a la enfermedad)

Orina de color oscuro

Dolor abdominal

Vómito

Sangrado por la boca

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de los pacientes que entra en la fase tóxica mueren en un plazo de siete a diez días. No hay un tratamiento específico, se enfoca en tratar los síntomas que cada persona presenta.

La fiebre amarilla no se ve en Costa Rica desde hace casi 70 años, en 1956. La última vez que hubo un caso sospechoso y se descartó, fue hace más de ocho años, en febrero de 2016.

2- ¿Por qué se extendió la obligatoriedad de esta vacuna a más países?

Se ha visto una mayor dispersión de la enfermedad a países y regiones donde antes no estaba. Además, el mosquito transmisor está presente en Costa Rica, por lo que si el virus ingresara sería más fácil la transmisión.

3- ¿Cuáles países requieren esta vacuna?

Son 11 de América y 32 de África. La obligatoriedad de la inoculación rige, independientemente de la zona del país que se visite.

América: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Trinidad y Tobago.

África: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudán del Sur, Sudán, Ruanda, Tanzania, Togo, Uganda y Zambia.

4- ¿Con cuánta antelación debo ponerme la vacuna?

Un mínimo de 10 días antes de salir del país.

5- ¿Si debo hacer escala en uno de los países que aparecen en la lista debo de contar con la vacuna contra la fiebre amarilla?

Quienes se encuentren en calidad de tránsito en aeropuerto o puerto nacional están exentos, entendiéndose tránsito a cualquier condición en que el pasajero o la tripulación no salga de las instalaciones aeroportuarias o del barco, y por tanto no pasa por el proceso de migración.

En las embarcaciones estarán exentos de la presentación de dicho documento, las personas que desciendan y permanezcan en el puerto durante el atraque.

6- ¿Quién emite el certificado internacional en Costa Rica?

La emisión en Costa Rica del Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla será responsabilidad del Ministerio de Salud. Este certificado es gratuito y se emite en cada una de las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio de Salud.

La persona interesada deberá presentar comprobante válido de que fue vacunado; debe estar firmado por un profesional autorizado, donde se indique el nombre de la persona, la fecha de vacunación y el número de lote de la vacuna. Este comprobante lo debe dar la farmacia donde se aplicó la vacuna.

7- ¿Dónde puedo solicitar el Certificado internacional de Vacunación?

En cualquiera de las 82 Áreas Rectoras del Ministerio de Salud del país.

8- ¿Cuánto dura el trámite para la entrega del Certificado Internacional de Vacunación?

El trámite es inmediato y sin costo alguno.

9- ¿Qué puedo hacer si solicito mi certificado y en el Área Rectora me indican que debo de esperarme más de 24 horas o me cobran para hacer el trámite?

Puede denunciar llamando al número 4003-5240, de la Contraloría de Servicios. También puede presentarse a la oficina de la Contraloría de Servicios, en el primer piso de las oficinas centrales del Ministerio.

10- ¿De cuánto es la validez del Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla?

La validez es indefinida ante las autoridades correspondientes de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. Cada persona será responsable de conservar su certificado en buen estado.

11- ¿Qué pasa si perdí mi certificado, puedo volverlo a solicitar en el Área Rectora donde me lo habían dado?

El interesado deberá presentar de nuevo el comprobante válido firmado por un profesional autorizado, donde se indique el nombre de la persona, la fecha de vacunación y el número de lote de la vacuna.

11- ¿Si tengo un carné de que fui vacunado contra la fiebre amarilla donde se indique la fecha de vencimiento, puedo renovarlo por el nuevo que no caduca?

Sí, siempre y cuando toda la información contenida sea legible y completa y que el mismo haya sido dado en Costa Rica.

12- ¿Puedo recibir la vacuna por medio de la CCSS?

La CCSS no coloca la vacuna contra la fiebre amarilla; esta solo se vende en farmacias privadas.

13- ¿Dónde recomienda el Ministerio de Salud comprar la vacuna contra la fiebre amarilla?

El Ministerio de Salud no puede ni debe recomendar a algún comercio para que las personas compren su vacuna. Queda a criterio de cada interesado buscar la farmacia.

14- Si me vacuné en otro país y tengo todo para demostrar que así fue, ¿puedo solicitar en Costa Rica mi certificado de vacunación?

El Ministerio de Salud no confeccionará certificados de vacunas aplicadas en otros países.

15- ¿Si tengo un certificado de vacunación extendido en otro país, me sirve para ingresar a Costa Rica?

Por tratarse de un certificado internacional, tiene validez en cualquier país donde se pida como requisito para ingresar.

16- ¿Qué pasa si mi certificado dado en otro país se me extravía, puedo solicitar la reposición en Costa Rica?

Al ser un documento que fue expedido en otro país, su información no se registra en ninguna otra parte, por lo que si se extravía solo en ese país se puede pedir el duplicado.

Se debe tener en cuenta que, si el certificado fue emitido en uno de los países de la lista que requiere el certificado para poder visitarlo, no podrá salir sin este requisito, por lo que si se pierde el documento lo mejor es que se vuelva a aplicar la vacuna nuevamente.

17- ¿Puedo comprar la vacuna en otro país y aplicármela en Costa Rica?

Por seguridad para la persona, la vacuna se debe aplicar en el mismo lugar donde se compró, además se debe tomar en cuenta que, para la extensión del certificado en Costa Rica, hay que cumplir con requisitos propios de la legislación costarricense, por lo que no se puede comprar en otro país para ser aplicada en Costa Rica.

18- ¿Qué pasa si debo viajar a un país o zona de riesgo y no hay disponibilidad de vacunas contra la fiebre amarilla?

En caso de que la vacuna contra fiebre amarilla no esté disponible a nivel nacional, el Ministerio de Salud deberá emitir una nota dirigida a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Instituto Costarricense de Turismo, para enterar a toda agencia de viajes, grupo turístico o similar, empresa naviera o aerolínea.

Además, la no disponibilidad se publicará en redes sociales y en la página web oficial del Ministerio de Salud, y se emitirá un comunicado de prensa, donde se indique claramente el periodo de no disponibilidad de la vacuna para justificar la no vacunación de las personas que habitan en Costa Rica y que deben viajar a países o zonas de riesgo.

18- ¿Hay contraindicaciones para recibir la vacuna?

Sí. Hay de dos tipos. Las absolutas y las sujetas a consideración médica. Las absolutas corresponden a quienes no deben recibirla del todo; mientras las que están sujetas a valoración médica, como su nombre lo dice, dependen de la condición del paciente.

Contraindicaciones absolutas:

Niños menores de nueve meses

Alergia severa al huevo

Inmunosupresión

Enfermedad del timo (actual o historia de haberla tenido)

Contraindicaciones sujetas a valoración médica

Personas de 60 años o más

Embarazadas

Mujeres en periodo de lactancia

Quienes tienen hipersensibilidad a la gelatina

Infección asintomática con VIH

19- ¿Si presento alguna contraindicación absoluta o médica para recibir la vacuna, qué debo hacer si quiero viajar a alguno de los países o zonas de riesgo?

Debe presentar un certificado médico (no epicrisis), extendido por su médico tratante, donde exponga las causas de fuerza mayor por las que no puede ser vacunado.

De cumplirse con estos requisitos, el certificado será avalado por el Ministerio de Salud con sello y firma de la Dirección del Área Rectora de Salud y esto le permitirá salir del país.

Los extranjeros no residentes que provengan de países o zonas geográficas de riesgo deberán aportar previo al ingreso a territorio nacional el certificado médico avalado por la autoridad sanitaria nacional del país de donde proviene.