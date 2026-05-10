El País

Tiene 20 años y ya brilla en Noruega: la única tica en un equipo que construye un auto de carreras

Ana Gabriela Guillén, una joven costarricense de 20 años, destaca en Noruega como la única tica en un equipo universitario élite que diseña y construye un auto de carreras para competencias a nivel mundial.

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Por Yucsiany Salazar
Ana Gabriela Guillén, joven costarricense, trabaja en el sistema de baterías de un auto de carreras como parte de un equipo élite universitario en Noruega.
Ana Gabriela Guillén, joven costarricense, trabaja en el sistema de baterías de un auto de carreras como parte de un equipo élite universitario en Noruega. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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