Del Colegio Científico de Alajuela al MIT: el sueño cumplido de una joven tica que llena de orgullo a Costa Rica

Andrea Carolina Ebanks Reyes, de 17 años, es la primera egresada de su colegio en ser admitida en el MIT.

El sueño que comenzó en un aula del Colegio Científico de Alajuela hoy cruza fronteras. Andrea Carolina Ebanks Reyes, estudiante de dicho centro educativo, logró ingresar al Massachusetts Institute of Technology (MIT), convirtiéndose en la primera egresada de su institución en alcanzar una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Ubicado en Estados Unidos, el MIT es reconocido globalmente por su excelencia en ciencia, tecnología, ingeniería y economía. La institución se distingue por un riguroso nivel académico y por formar profesionales que lideran la innovación y la investigación a escala global e incluso, ganar premios Nobel.

La madre de la estudiante, Carolina Reyes, compartió con La Nación el orgullo que siente su familia tras recibir la noticia.

“Ha sido un proceso en el que Andrea ha tenido que rechazar muchas actividades de recreación, incluso del colegio, para poder llevarlo a cabo. La verdad que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos de la capacidad que ella tiene”, comentó, a la vez que agradeció todo el apoyo que le brindó el colegio a la joven durante todo el proceso.

Reyes contó que al momento de recibir el resultado, la joven prefirió ver el correo en privado para conocer si había sido admitida o no. Tras confirmar su admisión, la casa se llenó de gritos, saltos y abrazos de alegría.

Detrás de la alegría hay años de disciplina. Andrea, de 17 años, se propuso destacar desde su ingreso al colegio, inspirada por jóvenes como Natalia Orozco Delgado, egresada del mismo centro quien obtuvo la nota máxima de 800 en el proceso de admisión 2023-2024 del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

En cuanto a su futuro académico, la joven se inclina por la Química y la Física. Sin embargo, el sistema del MIT permite que los estudiantes cursen un año general antes de elegir su especialidad, la cual Andrea alineará con su interés por la investigación.

‘Para el colegio es un sueño hecho realidad’

Para la directora del centro educativo, Johanna Salazar, la noticia tiene un significado especial: llega justo cuando la institución está a las puertas de cumplir 20 años.

“Para el colegio es un sueño hecho realidad, justamente estamos por cumplir 20 años de fundación y este era uno de esos logros pendientes. El sábado 11 de abril en la celebración del aniversario es uno de los reconocimientos que queremos dar”, comentó Salazar a La Nación.

Según confirmó, la joven viajará a Estados Unidos en unas semanas para conocer el campus y vincularse con los docentes.

Andrea Carolina Ebanks Reyes quiere estudiar Química o Física en el MIT. (Cortesía/Cortesía)

La directora destacó el mérito de que una estudiante proveniente de una institución pública logre el ingreso en su primera aplicación.

“Deja muy en alto a Costa Rica. La acompañé en su proceso de aplicación a finales e inicio de año y yo estaba segura de que ella sería admitida”, agregó Salazar.

En 2025, Andrea fue reconocida como estudiante del año y su nombre ya había resonado en distintos espacios por representar a Costa Rica en olimpiadas académicas y obtener el mejor puntaje de admisión al TEC.

Así fue el proceso de admisión

El proceso de admisión al MIT, que inició en marzo de 2025, fue descrito por su madre como un camino tanto retador como enriquecedor, dado el reducido porcentaje de aceptación de la universidad.

“En nuestro caso, como familia, fue un camino que vivimos con mucha ilusión, aprendizaje y también incertidumbre, considerando además que el porcentaje de estudiantes admitidos es muy reducido”, comentó.

Según detalló, quieren dar a conocer este proceso con el fin de que otros jóvenes conozcan cómo es y puedan participar.

El ingreso no depende únicamente de las calificaciones; el MIT realiza una evaluación integral.

Primero, se presenta el expediente académico, junto con ensayos personales, donde el estudiante cuenta su historia, intereses y metas. También se deben aportar cartas de recomendación.

Además, se realizan exámenes estandarizados como el SAT (para medir habilidades académicas) y el TOEFL (para comprobar el nivel de inglés), lo que requiere preparación, tiempo y disciplina.

Más allá de lo académico, el MIT busca estudiantes con curiosidad, pasión y ganas de aportar al mundo, por lo que el proceso también incluye una entrevista.

“En el caso de Andrea, implicó reflexionar profundamente sobre sus intereses, sus experiencias y los desafíos que ha enfrentado. Cada ensayo fue una oportunidad para contar su historia con autenticidad. Además, el proceso incluyó una entrevista con un egresado del MIT, que resultó ser una experiencia cercana y muy enriquecedora”, agregó Reyes.

Otro punto clave es que universidades como el MIT ofrecen becas que pueden cubrir casi todos los gastos, dependiendo de la situación económica del estudiante. Sin embargo, muchas personas no aplican porque creen que no podrán pagar.

“En Costa Rica existen programas de apoyo como EducationUSA Costa Rica, impulsado por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, que acompañan a los estudiantes durante todo el proceso de admisión a universidades en Estados Unidos, idealmente con un año de anticipación. En nuestro caso, desconocíamos esta alternativa”, explico la madre de Andrea.

Andrea Carolina iniciará sus lecciones en Estados Unidos entre agosto y septiembre de este año.