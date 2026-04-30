El País

‘Que a nadie le arrebaten el derecho de soñar’: el genetista costarricense que pasó de Alajuelita a investigar el cáncer en Oxford

Luis Bermúdez es un científico costarricense doctorado en Cambridge, que llega a la Universidad de Oxford a partir de mayo para investigar el cáncer. Conozca su historia y el mensaje que quiere dejarle a Costa Rica.

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Por Yucsiany Salazar
El genetista costarricense Luis Bermúdez Guzmán se especializa en las bases moleculares del cáncer; en mayo de 2026 se incorporará como investigador a la Universidad de Oxford.
El genetista costarricense Luis Bermúdez Guzmán se especializa en las bases moleculares del cáncer; en mayo de 2026 se incorporará como investigador a la Universidad de Oxford. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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