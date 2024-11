70% de mayores de 25 años no ha concluido el colegio

Hace 17 años, Sofía Salazar dejó el colegio sin haber concluido ni el sétimo año. El aprendizaje no le resultaba sencillo y tampoco tenía mucho apoyo en su hogar; pensó que los estudios no eran para ella y se preparó para ser estilista, oficio al que se dedica. Aunque es su fuente de ingresos, no es estable, pues puede cambiar mes a mes.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌