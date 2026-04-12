El País

Joven costarricense de 16 años gana premio a Mejor Orador en Harvard

Santiago Retana Rojas hizo historia en Harvard al ser el primer latinoamericano reconocido como “Best Speaker” en prestigiosa conferencia académica

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Por Yucsiany Salazar
Santiago Retana junto a su hermano y sus padres, Ileana Rojas y Elian Retana. La familia, que reside en República Dominicana, destaca la importancia de apoyar a los jóvenes.
Santiago Retana junto a su hermano y sus padres, Ileana Rojas y Elian Retana, oriundos de San Carlos. La familia, que reside en República Dominicana, destaca la importancia de apoyar a los jóvenes. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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