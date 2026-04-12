Joven costarricense de 16 años gana premio a Mejor Orador en Harvard

Santiago Retana junto a su hermano y sus padres, Ileana Rojas y Elian Retana, oriundos de San Carlos. La familia, que reside en República Dominicana, destaca la importancia de apoyar a los jóvenes.

El talento joven costarricense vuelve a destacar a nivel internacional. Santiago Retana Rojas, de 16 años, fue reconocido como Mejor Orador (Best Speaker) en una conferencia académica realizada en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El reconocimiento se dio el pasado 3 de abril durante la conferencia anual organizada por The Research Institute, en el marco de The International Research Journal Conference (TIRJC), desarrollada en el histórico Loeb House, en Cambridge, Massachusetts.

Con este logro, Santiago se convirtió en el primer latinoamericano en obtener esta distinción dentro de esta competencia, en la que participaron estudiantes e investigadores de Estados Unidos, China, Corea del Sur, España y Brasil.

Una destacada trayectoria académica

El joven, nacido en San José, Costa Rica y quien actualmente reside en República Dominicana junto a su familia, cursa sus estudios en el Saint Joseph School.

“Desde pequeño ha sido un estudiante muy aplicado y con muy buenas calificaciones. Actualmente es el presidente de la National Honor Society en su colegio y participa en el Club de Debate”, comentó Ileana Rojas, madre de Santiago.

La investigación que lo llevó a obtener el reconocimiento

Su investigación abordó un tema de alto impacto en la región: la relación entre la contaminación ambiental y la salud comunitaria en la represa de Hatillo, en República Dominicana.

El logro de Santiago posiciona nuevamente a Costa Rica en el escenario académico internacional. (Cortesía /Cortesía)

En su trabajo, Santiago analizó la presencia de metales pesados y el efecto de la actividad agrícola en las comunidades cercanas.

“El siempre ha sido un joven muy curioso y ante la problemática ambiental de contaminación en esa represa, provocada por la presencia de actividad minera y agrícola en la zona, el sintió de la necesidad de ahondar más no solo desde la perspectiva de los impactos ambientales, sino no desde la parte social, pensando en la salud de las personas que hacen vida alrededor de la represa y los efectos asociados a dicha exposición”, agregó la madre del joven.

Para desarrollar el estudio, él recopiló información científica de laboratorios y universidades, realizó trabajo de campo en la zona y entrevistó a habitantes afectados, integrando así un enfoque tanto ambiental como social.

Santiago Retana destacó entre estudiantes de todo el mundo con una investigación sobre el impacto de los metales pesados en la salud comunitaria de la represa de Hatillo, República Dominicana. (Cortesía/Cortesía)

“Como padres nos sentimos súper orgullosos de Santiago. Elian y yo, como padres de Santiago y Agustin, creemos que es una tarea obligatoria la de acompañar y apoyar a los hijos en el camino de vida que decidan emprender y lograr que sean su mejor versión, pero sobre todo buenas personas”, concluyó Ileana.

La conferencia TIRJC reúne cada año a jóvenes menores de 21 años de todo el mundo para presentar investigaciones en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y humanidades, ante un jurado especializado que evalúa la calidad, originalidad e impacto de los proyectos, así como las habilidades de exposición.