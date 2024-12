Tamara Cáceres sacó la nota más alta de IFOM para hacer internado en CCSS

A sus 23 años, Tamara Cáceres Alán obtuvo la nota más alta en el IFOM, 88 puntos de 100, lo cual le permitirá realizar su internado rotatorio en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), necesario para graduarse como médica y avanzar hacia su sueño de convertirse en especialista en infectología.

El IFOM es una prueba elaborada por la National Board of Medical Examiners; permite evaluar los conocimientos de los estudiantes de Medicina. Además, es un requisito para asignar los cupos del internado.

La evaluación de este año se realizó el 6 de noviembre.

Cáceres Alán es alumna de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed). Es el segundo año consecutivo en que un estudiante de este centro de estudios obtiene la mejor nota del IFOM. El año pasado, fue Ignacio Martínez Alfaro.

De acuerdo con Ucimed, la CCSS dio a conocer este viernes los resultados de la prueba. Al cierre de esta nota, la CCSS no había informado a la prensa los resultados generales de la prueba de noviembre.

Tamara Cáceres Alán vive en Tres Ríos de La Unión, Cartago.

“Ha sido un proceso largo. He tenido momentos buenos y malos también. Me he esforzado muchísimo desde que entré a la Ucimed, aprovechando los recursos y herramientas que la universidad me ha facilitado para formarme como médico”, dijo Cáceres.

Al terminar el internado rotatorio, que se hace en el último año de la carrera de Medicina, Cáceres planea seguir sus estudios de especialidad en Estados Unidos.

“He estudiado mucho este año con el objetivo de prepararme para los United States Medical Licensing Exams, que son requisito para entrar a una residencia en Estados Unidos. El contenido de uno de estos exámenes es muy similar a la prueba IFOM, por lo que aproveché para estudiar para ambos exámenes al mismo tiempo", comentó.

Para la rectora de la Ucimed, María del Carmen García, este resultado refleja el compromiso de la universidad con la calidad académica.

Cada año, entre 400 y 500 estudiantes de las ocho escuelas de Medicina del país realizan esta prueba. Compiten por alrededor de 250 cupos.

La prueba IFOM la realiza la CCSS a estudiantes de las escuelas de Medicina del país desde el 2016.