Si transita por la autopista General Cañas necesita conocer esta información

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que a partir de este lunes 1.° de setiembre queda suspendido de manera indefinida el cobro de peajes en las estaciones de Río Segundo y Naranjo, ubicadas sobre la autopista General Cañas (ruta 1).

Con la suspensión de los cobros, los usuarios podrán transitar libremente por las casetas de Río Segundo y Naranjo sin necesidad de detenerse a pagar.

El jerarca de la institución, Efraím Zeledón, explicó el mes pasado que la medida busca reducir las presas que afectan diariamente a turistas, transportistas y vecinos de la zona.

LEA MÁS: MOPT suspende de manera ‘indefinida’ cobro de peajes en ruta 1 a partir de esta fecha

El anuncio se da luego de que este domingo 31 de agosto venciera formalmente el contrato para la operación de esas estaciones, el cual había sido mantenido por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tras el finiquito del Fideicomiso del Banco de Costa Rica.

Ese fideicomiso había estado a cargo de la estructuración del proyecto de ampliación de la carretera entre San José y San Ramón hasta diciembre del año pasado.

Zeledón agregó en agosto que el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que incluye un crédito por $770 millones destinados precisamente a financiar la ampliación de ese corredor vial.