Si transita por la autopista General Cañas necesita conocer esta información

Medida busca reducir presas en autopista General Cañas (Ruta 1) para turistas, transportistas y vecinos de la zona

Por Juan Fernando Lara Salas
20/11/2023 Ruta 1 San José Alajuela, el Peaje y el puente en Alajuela. Foto Alonso Tenorio
Presas en el peaje de Alajuela cerca del aeropuerto. Fotografía: (Alonso Tenorio)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

