MOPT suspende de manera ‘indefinida’ cobro de peajes en ruta 1 a partir de esta fecha

Estaciones de Río Segundo y Naranjo se cerrarán como medida para mitigar presas, asegura jerarca

Por Patricia Recio

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anunció la suspensión del cobro de peajes de forma “indefinida” en las estaciones de Río Segundo y Naranjo, sobre la ruta 1, a partir del 1.° de setiembre.








