Vuelos desde Costa Rica: revise las reglas para ingreso a EE. UU. y Europa

Berlín. Alemania modificó el mes anterior sus requisitos de ingreso para viajeros. Esta es la Catedral de Berlín en la capital alemana. (Juan Fernando Lara Salas)

Si planea viajar a Estados Unidos o países europeos con vuelos directos desde Costa Rica, verifique cuidadosamente los requerimientos sanitarios que solicitan. Varias naciones cambiaron en diciembre sus requisitos debido a la variante ómicron del nuevo coronavirus.

Bajo estas líneas, le detallamos las reglas actuales para destinos populares para los ticos. Los comprobantes que solicite el país al cual viaja suelen presentarse primero a la línea aérea para su verificación antes del vuelo y también a cada autoridad fronteriza durante el control migratorio.

Estados Unidos

Desde el 6 de diciembre, a todo viajero costarricense mayor de dos años, independientemente de su estado de vacunación, deben proporcionar una prueba viral de covid-19 negativa tomada dentro de un día calendario respecto a la fecha del viaje. A los viajeros también se les exige una declaración jurada que certifique el resultado negativo de la prueba rápida, documento que suele pedir la aerolínea antes del vuelo.

España

Quienes lleguen a España por vía aérea o marítima, incluidos aquellos en tránsito con destino a otros países, deberán llenar antes de su salida un Formulario de Control Sanitario y obtener su QR para presentarlo en el embarque y controles sanitarios a su llegada. Más información en https://spth.gob.es Además, los viajeros deberán presentar un certificado o documento acreditativo de vacunación completa o prueba diagnóstica de recuperación de la covid-19. Menores de 12 años están exentos de presentar estos certificados.

Si no está completamente vacunado, presentar además una prueba con resultado negativo para lo cual se aceptan test PCR realizados no más allá de 72 horas antes del ingreso o prueba de antígeno con no más de 48 horas de realizada respecto al momento previsto de entrada.

París. Vista de la Torre Eiffel en París. (Juan Fernando Lara Salas)

Francia

Costarricenses con inoculación completa, presentar prueba negativa de antígeno o PCR con no más de 48 horas de realizada respecto al momento previsto de entrada y certificado de vacunación al 100% del Ministerio de Salud si se vacunó en Costa Rica. Este documento no es necesario apostillarlo. También portar una declaración jurada en la cual acepta realizarse una prueba de detección de covid-19 a su llegada a Francia.

Si no está completamente vacunado, aparte de los requisitos anteriores, deberá aislarse por siete días. Al final de este lapso, debe someterse a una prueba PCR.

Alemania

Es obligatorio que toda persona mayor de seis años presente una prueba negativa de covid-19 o una de recuperación de la enfermedad o bien un certificado de vacunación completo. Las pruebas de antígenos o PCR no pueden tener más de 48 horas de realizada al momento previsto de la entrada.

Suiza

Permite el ingreso a costarricenses vacunados al 100% o recuperados de la enfermedad, quienes también deben presentar un Formulario de Inscripción sanitario para obtener un código QR de verificación que será revisado en el control migratorio. Puede hallar el formulario en este enlace. Además, desde el 20 de diciembre se debe presentar una prueba PCR negativa de no más de 72 horas de antigüedad respecto a la hora de llegada a ese país y una pruebas rápidas de antígenos también negativa de no más de 24 horas.

No vacunados pueden ingresar siempre y cuando presenten prueba PCR o rápida de antígenos negativa en los mismos términos citados pero se les exigirá realizarse una segunda prueba entre 4 y 7 días después de su entrada a Suiza. Quedan exentas de esto las personas vacunadas por completo y las recuperadas.

Inglaterra

Si está vacunado al 100%, presentar prueba negativa de covid-19, no pueden tener más de 48 horas de antigüedad al momento previsto de la entrada. Reservación y pago efectuado de una prueba de PCR la cual se realizará a su llegada a Inglaterra. Esperar en cuarentena un resultado negativo de ese test. Completar un formulario de localización de pasajeros a completarse durante las 48 horas previas de su arribo.

Si está en Inglaterra por menos de dos días, igual debe reservar y pagar una prueba PCR para ese segundo día. Estos viajeros también deben guardar cuarentena hasta que tengan un resultado negativo de la prueba o hasta que salga de Inglaterra, lo que ocurra primero.

Si no está al 100% vacunado, obtener una prueba negativa de covid-19 que se debe tomar 2 días antes de viajar, guardar cuarentena 10 días a su llegada, haber reservado y pagado sendas pruebas PCR para el día 2 y 8 durante la cuarentena y completar un formulario de localización de pasajeros (debe llenarse en las 48 horas antes de su arribo).

Países Bajos

Los costarricenses pueden volar directo a Ámsterdam, capital del Reino de los Países Bajos, desde el aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia (Guanacaste). Sin embargo, Costa Rica es catalogada por esa nación como de “alto riesgo” debido a la covid-19. Por lo tanto, ticos con ese destino deben guardar 10 días de cuarentena a su llegada. Si se hace una prueba el día 5 durante la cuarentena y el resultado es negativo, puede finalizar ese aislamiento.