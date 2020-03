“La medida, en todos los puertos de entrada es con respecto al ingreso de turismo. No hay restricción de salidas, pero sí el llamado vehemente a que, si no es por una situación de suma urgencia, no salgan. Las pólizas internacionales no cubren en caso de que alguien se enferme fuera del país, además, ya sabemos que hay dificultades en las que aeropuertos podrían dejar de funcionar”, señaló Salas.