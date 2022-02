Tico regaló café, chocolates y esperanza a tripulación ucraniana del Antonov

Parte de la tripulación de 19 ucranianos del Antonov AN–124 este domingo en el aeropuerto Juan Santamaría. De azul, el capitán de esa aeronave, Gorin Andrii. A la derecha, aparece el capitán costarricense David Damazzio Fernández. Fotografía: Cortesía David Damazzio F.

La mañana de este lunes despegó del aeropuerto Juan Santamaría el Antonov AN–124, el avión comercial gigante de bandera ucraniana que este domingo vino a dejar suministros a una empresa de alta tecnología. Mientras su tripulación toda de Ucrania estuvo en suelo costarricense recibieron palabras de aliento y recuerdos llenos de significado debido a la crisis de su país por la invasión rusa.

El avión partió a eso de las 9:30 a. m. rumbo a Miami, con sus 19 tripulantes entre pilotos, ingenieros, mecánicos y personal de manejo de carga. Fue el capitán David Damazzio Fernández, funcionario del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica, quien tuvo el gesto y compartió con los ucranianos.

El tico le entregó una carta al capitán del Antonov AN–124, Gorin Andrii, en la cual recalcó la vocación de paz costarricense desde la abolición del Ejército, en 1948 y que el país es neutral ante todos los conflictos armados internacionales y ante todos los conflictos armados dentro de otros estados, en razón de la Proclama Presidencial de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada de Costa Rica en 1983.

Sin embargo, esto no impedía reconocer el coraje de los ucranianos en la defensa de su territorio al tiempo que lamentó los hechos en desarrollo y les dio un mensaje de esperanza de que pronto finalicen los combates. Se los expresó a nombre propio y de todo el país.

Con la carta, también entregó pequeños pero significativos regalos. Una pluma decorada como recordatorio de que solo los pilotos entienden por qué los pájaros cantan mientras vuelan y unos aretes con la forma de la carreta típica de Costa Rica para que le lleve un detalle a su esposa con un mensaje. Que “le digas a tu esposa lo muy hermosa que se ve”.

Asimismo, un lapicero por si alguien quisiera “firmar la paz” que tenga uno disponible para ofrecerle; chocolates y café costarricense. “Para que cuando esto pase, puedas compartir con tus seres queridos una deliciosa y caliente taza de café”, añadió en la misiva.

Finalmente, les regaló un avión en miniatura de la línea aérea más importante que ha tenido Costa Rica en referencia a Lacsa (Líneas Aéreas de Costa Rica) creada en 1946 y luego adquirida por el Grupo Taca en 1992.

“La idea se me ocurrió cuando descubrí que venía, eso fue el sábado. Me dí cuenta porque fiebres de aviación hicieron referencia a que el avión aterrizaría en Costa Rica. Sin embargo, el domingo supe que el Gobierno ucraniano anunció daños a dos aviones similares a este que vino y a un AN-255 la versión más grande de esta línea y era el avión más grande del mundo, solo existía este. Esto me dolió un poco”, explicó el capitán Damazzio.

El funcionario recordó que cuando esta tripulación salió de su país, aún el conflicto armado no había estallado y ahora, según le expresaron la noche del domingo, se preguntaban si podrían emprender el regreso a casa.

El capitán Damazzio Fernández en la cabina de la aeronave ucraniana, la que el capitán Andrii lo invitó a conocer como gesto de agradecimiento por su mensaje y obsequios. Fotografía: Cortesía David Damazzio F.

“Quise darle un mensaje de sentimiento a ellos como cualquier tico lo habría hecho, un gesto de esperanza por su regreso a su hogar y que al otro lado del mundo también podían sentirse como en casa con nosotros en Costa Rica”, añadió.

Momento emotivo

El avión llegó a las 6:55 p. m. del domingo. Pasado unos minutos, el tico se acercó a un miembro de la tripulación a quien preguntó si podía hablar con el capitán. El costarricense describió el intercambio de saludos y obsequios como un momento de emociones a flor de piel porque los ucranianos se emocionaron mucho y del mismo modo los ticos en tierra. Todos empezaron a aplaudir y la gente de servicio en tierra gritó de emoción. El capitán ucraniano incluso invitó a Damazzio a conocer la cabina del Antonov como gesto de amistad.

“Como había gente esperando el avión, el controlador aéreo les dijo por la radio de los globos y banderas de Ucrania, pero el piloto no le respondió. Yo quedé con la duda y le pregunté si vieron a las personas y esa bienvenida. Me dijo que lo vieron todo pero no respondieron porque estaban tan emocionados que no les salía la voz. Todos estaban muy conmovidos y agradecían cada muestra de afecto”, explicó Damazzio este lunes por la mañana.

Estos fueron los regalos que recibió el capitán ucraniano de su homólogo costarricense este domingo por la noche.

Bajo estas líneas, el texto íntegro de la carta del capitán Damazzio entregada a su homólogo ucraniano del Antonov-124y el resto de su tripulación:

“Querido amigo:

Hace poco más de 73 años, un valiente hombre abolió el ejército de este pedacito de tierra que hoy visitas y a pesar de que un día juré defender mi bandera y dar mi vida por ella si fuera necesario, también es verdad que no tengo ni la más mínima idea de lo que eso significa, porque salir del hogar para ir a la guerra nunca fue siquiera un escenario posible. ¡Realmente me impresiona lo valiente que es tu gente! Mi admiración y profundo respeto para vos y para ellos!

Otro gran hombre nacido en esta nación declaró la “neutralidad perpetua”, una clara evidencia de la profunda fidelidad y vocación por la paz inherente a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Aun cuando nos declaramos neutrales en los conflictos armados internacionales, lamentamos profundamente lo que está pasando en tu país y rogamos por el alto el fuego.

Dejame regalarte:

Una pluma, para que siempre recordés que nosotros, los pilotos, somos los únicos que entendemos por qué los pájaros cantan mientras vuelan.

Aretes, para que cuando regreses a casa le digas a tu esposa lo muy hermosa que se ve.

Un lapicero, así si alguien quisiera “firmar la paz”, tienes uno a mano para ofrecerle.

Chocolates, ¿a quién no le gustan los chocolates?

Café costarricense para que cuando esto pase, puedas compartir con tus seres queridos una deliciosa y caliente taza de café.

Un avión en miniatura de la línea aérea más importante que ha tenido Costa Rica. La librea del avión que hoy volaste lleva los colores de tu bandera, tengo el honor de regalarte uno que luce la mía.

Una canción costarricense muy conocida dice “Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor... Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria dame la oportunidad.” Mi último regalo para vos, mi querido amigo, es un fuerte abrazo y mis más sinceros deseos de paz.

David Damazzio Fernández.”