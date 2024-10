¿Qué alimentos debe evitar si es intolerante a la lactosa?

¿Es intolerante a la lactosa? En esta nota le explicamos qué alimentos debe evitar para prevenir los síntomas de esta afección que es común en muchos costarricenses. En una entrevista concedida a La Nación, la doctora Mónica Valverde del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica (CPNCR), afirmó que esta condición se presenta cuando el cuerpo no produce suficiente lactasa, la enzima necesaria para descomponer la lactosa, el azúcar presente en la leche y sus derivados.

¿Qué significa ser intolerante a la lactosa?

Ser intolerante a la lactosa implica que el organismo no puede digerir adecuadamente los productos que contienen lactosa debido a la falta de lactasa. Este déficit hace que los azúcares no se absorban en el intestino delgado, pasando al colon donde fermentan y producen síntomas molestos.

Síntomas de la intolerancia a la lactosa

Los principales síntomas que indican intolerancia a la lactosa incluyen distensión abdominal, flatulencias, dolor estomacal y, en algunos casos, diarrea. Según Valverde, los síntomas pueden aparecer 15 minutos después de consumir productos con lactosa y varían según el grado de intolerancia.

¿Qué no debe comer una persona intolerante a la lactosa?

Una persona con intolerancia a la lactosa debe evitar los alimentos que contienen lactosa, principalmente aquellos derivados de la leche, como:

Leche regular.

Natilla.

Quesos no fermentados.

Yogur regular.

La nutricionista aconsejó optar por productos deslactosados, ya que contienen niveles mínimos de lactosa, lo que permite que muchas personas con intolerancia los consuman sin problemas. Sin embargo, para quienes no toleran ni siquiera pequeñas cantidades, es preferible evitarlos por completo.

Intolerancia a la lactosa, ¿a qué se debe y cómo controlarla?

¿Qué puede comer una persona intolerante a la lactosa?

Aunque los productos lácteos tradicionales deben evitarse, existen muchas alternativas para mantener una dieta equilibrada. A continuación, se presentan opciones recomendadas por la especialista para cada comida:

Desayuno:

Gallo pinto con huevo.

Tortillas con vegetales verdes (como espinaca o brócoli).

Pan con aguacate o jamón de pavo.

Leche de almendra, de soja o de arroz.

Frutas frescas.

Almuerzo:

Ensalada de hojas verdes con pollo, pescado o carne magra.

Arroz con frijoles negros (una proteína completa).

Pasta o papa con salsa de tomate sin lácteos.

Agua o jugo natural sin azúcar.

Cena:

Sándwich de pollo con vegetales.

Sopa de vegetales con trozos de carne magra.

Tortillas con frijoles y ensalada de tomate.

Leche vegetal o té.

Ser intolerante a la lactosa implica evitar lácteos, pero existen muchas alternativas para mantener una dieta equilibrada sin sufrir síntomas molestos. Foto tomada de redes sociales.

Diferencias entre intolerancia a la lactosa y alergia

La intolerancia a la lactosa y la alergia a la leche no son lo mismo. La doctora Valverde señaló que la alergia involucra al sistema inmunológico y, por lo general, se refiere a la proteína de la leche, como la caseína. Los síntomas pueden incluir erupciones cutáneas, picazón y dificultades respiratorias, además de problemas gastrointestinales.

¿Cómo aliviar los síntomas de la intolerancia a la lactosa?

Para reducir la inflamación y el dolor estomacal asociados a la intolerancia, se recomienda evitar por completo los productos con lactosa. En casos donde se desee consumirlos, se puede optar por el uso de pastillas de lactasa, que ayudan a digerir estos alimentos. Estas pastillas están disponibles en farmacias y microbióticas.

¿Es recomendable retener eructos y gases?

Retener los gases o los eructos puede empeorar el malestar. Valverde aconsejó no retenerlos, ya que esto aumenta la distensión abdominal y puede intensificar el dolor estomacal.

¿Se puede acostumbrar el cuerpo a la intolerancia a la lactosa?

No es posible “entrenar” el cuerpo para que tolere la lactosa nuevamente. Una vez que la producción de lactasa disminuye, no es fácil revertir esta condición. De hecho, personas que no son inicialmente intolerantes pueden desarrollar la afección si dejan de consumir productos lácteos por un tiempo prolongado.

La doctora Mónica Valverde señaló que es fundamental aprender a convivir con la intolerancia a la lactosa. En la actualidad, hay una gran variedad de productos deslactosados que permiten llevar una dieta equilibrada sin sufrir los síntomas molestos. Además, es importante prestar atención a las etiquetas de los productos para evitar aquellos que contienen lactosa.