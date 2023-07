¿Pueden las redes móviles y 5G dañar la salud o provocar cáncer?

¿Las telecomunicaciones móviles pueden provocar cáncer? ¿Están las redes 5G relacionadas con el contagio de la covid-19? ¿La radiación emitida por celulares o torres de transmisión puede matar aves o personas?

No, de ninguna manera. Así lo aclara una campaña lanzada, este lunes, para desmentir este tipo de falsedades y brindar tranquilidad al usuario.

Los mitos asociados a las antenas de telecomunicaciones y su impacto en la salud son el foco de un esfuerzo informativo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de otras organizaciones para desacreditar estas ideas.

La Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, presidida por el Micitt, anunció la Campaña de Información sobre Antenas y la Salud para familiarizar a la ciudadanía con la radiación emitida por esta tecnología.

Todos los estudios e infografías están disponibles en el sitio http://www.micitt.go.cr/5g-salud.

Según un comunicado del ministerio y la información en esa plataforma, múltiples estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldan científicamente la afirmación de que las redes inalámbricas de telecomunicaciones no tienen efectos adversos para la salud humana.

Sin embargo, estas redes producen lo que se denomina técnicamente como Radiaciones No Ionizantes (RNI), que son formas de energía que se propagan en el espacio, como la luz solar o invenciones como bombillas, televisores, hornos, radios y celulares.

Por otra parte, la ciencia también registra un tipo de radiación llamado radiaciones ionizantes, que son frecuencias superiores a la banda ultravioleta que sí tienen la capacidad de producir cambios químicos en las células y dañar el material genético.

Las RNI son completamente diferentes y no están relacionadas con las radiaciones ionizantes, ya que las no ionizantes consisten en frecuencias inferiores a la banda ultravioleta y no tienen suficiente energía para liberar electrones o ionizar la estructura atómica.

La tecnología 5G en sí misma es un tipo de radiación no ionizante, aclaró el ministerio. De hecho, todas las frecuencias actuales y futuras de las ondas de transmisión utilizadas para 5G (y las redes 4G) se encuentran dentro de la parte no ionizante del espectro radioeléctrico.

A pesar de esto, algunas personas pueden tener desconfianza. Para brindar garantías, el Micitt aclaró este lunes que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala que las redes 5G están diseñadas para ser muy eficientes.

Lo anterior implica que su potencia de transmisión (tanto de la red como del celular) será inferior a las redes actuales y, por lo tanto, su nivel de radiación no ionizante también será menor.

Esto significa, manifestó la entidad, que los niveles de radiación en un entorno 5G se encuentran dentro de los límites de exposición establecidos por la Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

Si aún existen dudas, el ministerio sugirió utilizar el teléfono celular con un dispositivo de manos libres para evitar tenerlo cerca de la cabeza todo el tiempo o privilegiar el envío de mensajes de audio o texto, según indica la campaña.

Sin afectación conocida Copiado!

Además, la Organización Mundial de la Salud, el Comité Científico sobre Riesgos para la Salud Emergentes y Recientemente Identificados de la Unión Europea, y el ICNIRP han llegado a la conclusión de que la exposición a las redes inalámbricas y su uso no tiene efectos adversos para la salud pública si se mantiene por debajo de los límites recomendados por la ICNIRP.

De hecho, en Costa Rica se emitió el decreto ejecutivo N° 36324-S, en diciembre de 2010, que regula la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes emitidas por sistemas inalámbricos con una frecuencia de hasta 300 GHz.

“El Micitt y las demás instituciones consideran importante promover el conocimiento a través de información confiable y respaldo científico. Esta iniciativa dejará en claro que las ondas emitidas por las antenas de telecomunicaciones no causan daño cuando la exposición se mantiene por debajo de ciertos límites regulados”, indicó el ministerio mediante comunicado de prensa.

El material divulgativo de la campaña también aclara que las redes móviles 5G no propagan el virus de la covid-19, ya que los virus no pueden viajar a través de señales electromagnéticas.

“Tampoco es cierto que al vacunarse se les inserte a las personas un chip de 5G. Estos son mitos que han circulado principalmente en las redes sociales con el objetivo de desinformar a la población”, indica el boletín.

Otras entidades que participan en esta iniciativa son el Ministerio de Salud, el Ministerio Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), y la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canara).