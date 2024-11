Propiedades de la zanahoria: Lo que debe saber para aprovecharla

La zanahoria es reconocida por sus propiedades nutricionales, destacando su aporte de vitamina A, esencial para la salud ocular. Sin embargo, ¿realmente mejora la vista? La doctora Raquel Hernández, del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica (CPNCR), analizó en una entrevista para La Nación los beneficios y realidades de este vegetal en la dieta diaria.

Beneficios de la zanahoria en la salud

“La zanahoria es un alimento maravilloso, principalmente por su contenido de vitamina A, promotora de la buena vista”, afirmó Hernández. Además, es rica en nutrientes como vitamina B6, potasio, biotina y vitamina K. Contiene carotenoides, que no solo le otorgan su color naranja, sino que también tienen propiedades antioxidantes, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorando la digestión gracias a su alto contenido de fibra.

El consumo regular de zanahorias aporta múltiples beneficios:

Favorece el crecimiento del cabello, uñas y piel.

Es ideal para personas que buscan controlar su peso, al ser baja en calorías.

Ayuda a regular la presión arterial por su contenido de potasio.

No obstante, la creencia de que mejora la vista es parcialmente cierta. Hernández explicó que su efecto es preventivo: “Es más eficaz si se consume desde la niñez para evitar problemas oculares en la adultez, pero no puede revertir condiciones como la miopía”. Así, contribuye a mantener la salud visual, pero no corrige defectos preexistentes en la visión.

Zanahorias crudas o cocidas: ¿importa?

Sobre la mejor forma de consumirlas, Hernández recomendó evitar la cocción excesiva para preservar sus nutrientes. “Idealmente, se debe agregar rallada o en trozos al final de la cocción de guisos o sopas para evitar que pierdan sus propiedades”.

Aunque pueden comerse crudas o cocidas, la experta sugiere preferirlas crudas para conservar al máximo sus beneficios. Además, desaconsejó pelarlas, ya que gran parte de la fibra se encuentra en la cáscara.

¿Qué hay de los jugos de zanahoria?

La nutricionista indicó que, aunque los jugos son una opción válida, consumir la zanahoria en trozos es más beneficioso. “El aporte de fibra es mayor cuando se consume en trozos, especialmente para quienes tienen problemas digestivos como colitis o gastritis”, destacó.

¿La zanahoria puede cambiar el color de la piel?

Hernández confirmó que el consumo excesivo de zanahorias puede dar un tono anaranjado a la piel debido a los carotenoides. Este efecto, conocido como carotenemia, es inofensivo y, en algunos casos, buscado por quienes desean potenciar su bronceado.

Las personas con diabetes pueden consumir zanahoria sin problema, ya que contiene un tipo de azúcar saludable, y la combinación de carbohidratos y fibra es beneficiosa. Imagen ilustrativa tomada de redes sociales.

¿Es ideal para diabéticos?

A pesar de su contenido de azúcar, la zanahoria es saludable y apto para personas diabéticas. “Por su combinación de carbohidratos y fibra, es un alimento beneficioso incluso para pacientes diabéticos”, afirmó Hernández.

¿Cuándo evitar su consumo?

Hernández advirtió que las personas alérgicas a los carotenos deben evitar la zanahoria y otros vegetales de color naranja como el ayote y la papaya. En su lugar, pueden optar por otros vegetales sin este pigmento.

Formas de consumo

La zanahoria es un vegetal versátil que se puede incluir en ensaladas, guisos, sopas, cremas, jugos e incluso postres. “El objetivo es consumirla regularmente, ya que no tiene una contraindicación específica respecto a la cantidad”, subrayó Hernández.

Finalmente, Hernández concluyó: “Es importante recordar que ningún alimento hace maravillas por sí solo. La clave está en una dieta equilibrada, variada y adaptada a las necesidades individuales. La zanahoria es un complemento excelente para cualquier dieta”.