Premio otorgado por príncipe William a Costa Rica se pagará según ejecución de proyectos

El príncipe William de Inglaterra y The Royal Foundation otorgarán a Costa Rica unos ¢863 millones por el Premio Earthshot; un galardón mundial que reconoce esfuerzos por cuidar del ambiente. El pago se hará en partes y bajo un esquema de rendición de cuentas.

En la primera edición de este reconocimiento, se premió al país por su programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), el cual remunera a propietarios de bosques a cambio de protegerlos con distintos modelos de preservación.

Sin embargo, el Gobierno anunció este domingo al recibir la noticia que usará los nuevos recursos para fortalecer modelos en conservación marina. La razón, según explicó, es que del territorio de Costa Rica 92% es marino, pero solo 2,7% está bajo esquemas de áreas protegidas. La idea es usar de referencia el modelo de conservación de ecosistemas terrestres para replicarlo en ecosistemas marinos.

Cynthia Barzuna Gutiérrez, viceministra de Aguas y Mares, indicó este lunes que la designación de Costa Rica supone un prestigio internacional sin precedente, pero las autoridades aún permanecen ayunas de información por ser la primera edición del galardón y desconocen los detalles logísticos para la transferencia del reconocimiento económico.

“Lo que sabemos es que se hará por tractos (partes) y bajo un régimen estricto en el que debemos hacer una rendición de cuentas muy amplia. Entonces iremos a una dinámica de rendir cuentas según ejecución de proyecto. Sobre si el dinero va a entrar al Ministerio de Ambiente y Energía o no, o cuándo empezaríamos, aún no tenemos tanta claridad”, indicó Barzuna.

El propio príncipe William informó este lunes que, en las siguientes semanas y meses, el equipo de The Royal Foundation trabajará con el Gobierno para “ayudarlos, apoyarlos y escalar sus propuestas”, según un video divulgado por el presidente Carlos Alvarado desde sus redes sociales.

En el mensaje, el heredero de la corona inglesa reiteró su felicitación al país por sus esfuerzos de conservación para restaurar la naturaleza.

Posibles usos

Los fondos podrían dirigirse a iniciativas comunitarias para la protección de costas, cuidado de montes submarinos (zonas donde crece el alimento de muchas especies de peces), acuicultura y pequeña escala. También se podría apoyar a grupos como pescadores artesanales y participantes de pesca turística, una vez que las autoridades hayan creado un ordenamiento espacial marino al cual se asignarían categorías específicas y eventuales servicios susceptibles de pago.

Barzuna agregó que el enfoque previsto no es solo la conservación, sino también fomentar un pago por servicios en el mar con actividades que traigan beneficio económico y generen conservación y réditos para todos.

“Aquí hablo del concepto de economías azules de forma que abarcaría proyectos de reactivación económica locales con una lógica conservacionista. La idea es amarrar ambos temas. Si no conservamos, no hay biomasa en los montes submarinos de donde se nutren los peces y, si los peces no tienen cómo alimentarse, los pescadores tampoco tendrán qué pescar”, explicó.