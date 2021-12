Policía Municipal desmiente fiestas en campo ferial de Zapote

Imagen del 23 de diciembre del 2019 de juegos mecánicos en el campo ferial de Zapote poco antes del arranque de las fiestas previas al cierre de año. Este año, no hay actividad ahí, aseguró la Municipalidad. (Jose Cordero)

Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal de San José, desmintió este sábado publicaciones en redes sociales y sitios de prensa que anuncian fiestas en el campo ferial de Zapote. No hay tales y tampoco hay vigilancia municipal ligada a actividades semejantes cerca del redondel de toros.

“No hay Comisión de Fiestas de San José y no existe porque no fue conformada este año. No hay autorizaciones de nada. Tampoco hay toros y en el campo ferial de Zapote no hay ni chinamos, ni carruseles, ni presencia de esta municipalidad. Sin embargo, desde hace unos años sí se realizan actividades con juegos mecánicos en un terreno que limita con el campo ferial de Zapote”, explicó Solano Ortiz.

El funcionario explicó que ese terreno se localiza en Curridabat en el límite con el cantón de San José y entiende que allí se han empezado a instalar juegos mecánicos, lo cual ha sido aprovechado por páginas en Facebook para confundir a las personas pues estas publicitan los preparativos como “fiestas de Zapote”. Incluso, se quejó de publicaciones en páginas de prensa que reproducen la misma falsedad.

“Festejos de San José, como tales, no se van a realizar. Hemos detectado páginas en redes sociales que hacen referencia directa a Zapote que no son ciertas y esto nos ha generado consultas a la Municipalidad y a la Policial Municipal que nos llevan a esclarecer que tales actividad no tienen relación con nosotros”, agregó.

🗣 NO hay Fiestas en Zapote



Muni SJO no ha autorizado el uso del campo ferial. Hay unos carruseles en un terreno privado colindante ubicado en Curridabat.

La página de Facebook: “Fiestas de Zapote-Oficial” NO es una página oficial. — Marcelo Solano Ortiz (@msolartiz) December 17, 2021

Solano Ortiz comentó que cualquier publicación que gire alrededor de festejos en Zapote es falsa y, por lo tanto, cualquier incidente que pudiera ocurrir durante esas actividades de índole privado, es ajeno al Ayuntamiento josefino.

De esta forma, el jefe policial advirtió de que no existe ningún operativo de vigilancia policial, recolección de basura, ni personal municipal de ningún tipo asignado a cumplir tarea. Dijo desconocer si tales garantías estarían en esas actividades vecinas del cantón de San José.