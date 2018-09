“Entonces ahí es donde empieza la violencia, porque los oficiales se les van encima y empezaron a golpearlos duro. Yo me fui detrás de la policía para grabar lo que estaba sucediendo y, en ese momento, en el que tres o cuatro oficiales están golpeando duro a uno de los muchachos con sus macanas y sus palos, uno de ellos termina de golpear, se vuelve y, donde me ve grabando, se abalanza hacia mi y con la macana me empieza a estrangular, me ahorca. Entonces, yo tengo que empezar a gritar que soy periodista”, recordó.