“Por ejemplo, si se hacen tomas de temperaturas en centros de trabajo, que son recomendables, la ley establece que esta información la debe manejar un profesional de la salud o alguien con un nivel de confidencialidad equivalente. No necesariamente debo tener un médico para tomar la temperatura, pero si es alguien que no tiene la obligación del secreto profesional, pues hay que tomar las medidas de acuerdo de confidencialidad para lograr ese grado equivalente y no que la persona lo pueda manejar a la libre”, explicó Weinstok.