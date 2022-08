Impresión de licencias de conducir homologadas estará a cargo del Banco de Costa Rica

El Banco de Costa Rica (BCR) asumirá la impresión de licencias de conducir homologadas, lo cual forma parte de la adenda al contrato establecido entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el banco, para que este asuma, de manera exclusiva, los servicios relacionados con la impresión de licencias de conducir.

El trámite es exclusivo para las personas que permanezcan por más de tres meses de manera ininterrumpida en el territorio nacional y deseen o requieran conducir en el país utilizando su licencia emitida en el extranjero. El cambio será a partir del próximo martes 16 de agosto.

¿Qué son nómadas digitales?

“La impresión de este tipo de licencias se une al amplio catálogo de servicios que el Banco de Costa Rica pone a disposición de sus clientes y usuarios a través de Punto País, concepto bajo el cual se facilita el reconocimiento y acceso a diferentes modelos de atención, garantizando la prestación de servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía”, informó William Venegas Díaz, gerente de Punto País del BCR.

Se debe aclarar que el BCR solo realizará la impresión del documento, la presentación y revisión de los requisitos. La aprobación del trámite se realiza en las sedes de la Dirección General de Educación Vial del MOPT con cita previa. Estos espacios se habilitan la última semana de cada mes, ingresando aquí o llamando al 9000 626353.

Una vez aprobado el trámite, la persona interesada tendrá seis meses para solicitar la impresión de la licencia en el BCR, cuyo trámite se realiza por medio de cita, las cuales se agendan de forma gratuita al teléfono 800-BCRCITA o mediante la página web www.bancobcr.com

Además, según indicó Venegas, las personas no deben cancelar ningún monto previo a la revisión de la documentación en Educación Vial.

Es importante aclarar que el Banco de Costa Rica solo realizará la impresión del documento. FOTO: (Jose Cordero)

En lo que respecta a la lista de los requisitos para cada trámite de Punto País, tarifas, directorio de las oficinas y sus horarios, se pueden consultar ingresando a la página de Punto País Servicios al Estado.

Sobre la licencia extranjera Copiado!

Si una persona se encuentra de paso o haciendo turismo en Costa Rica, puede usar su licencia extranjera por un máximo de 3 meses, para conducir los vehículos que esa licencia le permita. Recuerde que solo puede conducir ese tipo de vehículos, es decir, si su licencia es de automóviles, no puede conducir camiones o equipo especial (por ejemplo). Sin importar el tipo de licencia extranjera que tenga, no puede conducir vehículos de transporte público en ningún caso, a menos que saque una licencia nacional tipo C.