Según prevé el ICE, la revisión de equipos está prevista en tres partes: una fecha sería el 30 de mayo de 7 a.m. a 10:30 a.m., luego del 1 al 5 de junio de 7 a.m. a 4 p.m. y finalmente del 9 al 12 de junio también de 7 a.m. a 4 p.m.