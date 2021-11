¿Habrá problema si salgo del país y mi código QR de vacunación no se lee en el exterior?

Nueva York. Viajeros con destino a Estados Unidos pueden estar tranquilos si portan el certificado de vacunación. En la imagen, el Parque Central de Nueva York localizado en la isla de Manhattan en esa ciudad. FotografÍa: Juan Fernando Lara S.

Si va a salir de Costa Rica, descuide si su código QR de vacunación se podrá o no leer en el extranjero. No es el código el que necesitará, sino el certificado de vacunación que lo acompaña; ese documento emitido por una autoridad oficial, como es el Ministerio de Salud, para demostrar la protección completa contra la covid-19.

Carlos Granados Hernández, vicepresidente de la Asociación de Líneas Áreas (ALA), recordó que gobiernos como el de Estados Unidos o los de países europeos sí verifican la información escrita y relevante en estos documentos oficiales: nombre completo del viajero, número de identificación, cuándo nació, fechas en las que recibió las dosis, lotes de las vacunas y el fabricante de estas.

“En este contexto, el código QR en el certificado de Salud no es relevante. Lo que cuenta es la información escrita de la persona. La presencia del QR en el documento es adicional, pero no es lo que las autoridades migratorias buscarán porque no todas tendrán un lector o ni siquiera tienen uno porque el QR no les interesa. Lo que requieren es un documento desplegable en papel o en copia digital”, explicó.

El vocero de ALA insistió en que las aerolíneas y autoridades migratorias no reparan en el QR como sí en que exista coincidencia entre el nombre del pasajero con el que aparece en el certificado junto a la información de las vacunas.

¿Qué importa del certificado al viajar? En un viaje al exterior, únicamente es de interés que el documento para verificar vacunación completa sea de una autoridad oficial y los datos de las dosis estén por escrito. FUENTE: ALA Y MINISTERIO DE SALUD. || / LA NACIÓN.

Granados recordó que en viajes a Estados Unidos basta con el carné de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el que emite el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos si la persona se vacunó allá. Incluso, también se aceptan los datos de vacunación que figuran en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

“¿Y qué pasa si la persona se puso una vacuna en Estados Unidos y otra en Costa Rica? Ningún problema, pues en ese caso hasta puede presentar el carné de la CDC y el carné de vacunación de la CCSS para ingresar a Estados Unidos”, detalló Granados.

Aparte de este tipo de documentación, Estados Unidos solicita como requisito de ingreso una prueba de antígenos o PCR realizada no más allá de 72 horas previas al viaje y una declaración jurada de la cual suele ocuparse la aerolínea como parte del proceso de chequeo de pasajeros o que el viajero llena en el propio aeropuerto.

El Área de Prensa del Ministerio de Salud explicó, por su parte, que el certificado de vacunación de Salud “es más que el QR, el QR es solo un mecanismo de lectura pero que se adjunta en la certificación emitida por la autoridad sanitaria”.

El Ministerio recordó que el QR en el certificado es un mecanismo para uso en Costa Rica, el cual será solicitado en los establecimientos comerciales a sus clientes para verificar una vacunación completa. Además, agregó la cartera, solo puede leerse con una aplicación móvil.

“La persona debe averiguar qué requiere el país de destino al cual viaja porque los países son soberanos de sus requisitos. Sin embargo, el ingreso se vincula a una prueba de esquema de vacunación completo y no a un QR”, aseguró el Ministerio.