Gordo navideño: crisis estancó premio mayor en ¢1.600 millones

En 1960 se jugó, por primera vez, un sorteo navideño de lotería con un premio que convertía en millonario a cualquiera. El número 30 hizo que en esa ocasión uno o varios afortunados se hicieran acreedores de ¢1 millón.

Desde entonces, el famoso Gordo navideño continuó subiendo de peso hasta alcanzar los ¢1.000 millones, en el 2010. Sin embargo, en los últimos años, la crisis, la pandemia y el costo de la vida hicieron que este popular personaje se ajustara el cinturón.

De acuerdo con un recuento hecho por La Nación, en los últimos 10 años el premio mayor del Gordo navideño aumentó 33%, pasando de ¢1.200 millones por entero a ¢1.600 millones; pero dicha cifra se estancó en los últimos cinco años.

Asimismo, el plan de premios total, en el que se incluyen los pagos por terminaciones, segundo y tercer premio, así como los premios extras también se quedó oscilando en los ¢20.000 millones desde el 2016.

En el 2011, 2012 y 2013 el mayor de la lotería navideña pagó a los afortunados ganadores ¢1.200 millones por cada billete y ¢30 millones por fracción. En esos sorteos, el costo de la plana completa era de ¢60.000 y el pedacito costaba ¢1.500.

Lotería navideña Este año el premio mayor repartirá ¢1.600 millones por entero en cuatro emisiones, la Junta augura una colocación exitosa a una semana del sorteo. (Rafael Pacheco Granados)

Para los dos años siguientes (2014 y 2015), el Gordo creció hasta los ¢1.400 millones por entero y ¢35 millones por pedazo y su valor también subió a ¢70.000 por entero y ¢1.750 cada fracción.

En los tres sorteos siguientes (2016, 2017 y 2018), la navideña volvió aumentar y esta vez alcanzó los ¢1.600 millones, al mismo tiempo que el precio subió a ¢80.000 cada billete y ¢2.000 los pedacitos.

Para el 2019, la Junta de Protección Social (JPS), sorprendió a los jugadores al anunciar que ese año se pagaría un premio mayor de ¢2.000 millones por entero y ¢50 millones por pedazo, con lo que aumentó el costo a ¢100.000 por plana y ¢2.500 por fracción. En esa ocasión, el plan de premios fue calificado como “histórico” pues creció un 25% respecto a los años anteriores .

Sin embargo, ese año representó solo un pequeño alegrón, pues la pandemia ocasionó que en el 2020 una gran cantidad de sorteos se suspendieran y esto a su vez impactó las utilidades de la Junta, por lo que el plan de premios se ajustó y pasó de más de ¢25.300 millones a ¢15.200 millones, el premio mayor volvió a los ¢1.600 millones por entero y además se redujo de cuatro a tres emisiones.

Este año, tras una lenta recuperación y regreso a la “normalidad”, en cuanto a la frecuencia de sorteos ordinarios, la Junta anunció que nuevamente el premio mayor se quedaría en los ¢1.600 millones, aunque se aumentó la totalidad de enteros, nuevamente a cuatro emisiones, lo que significa que habrá cuatro billetes con el número y serie del mayor en la calle. El plan de premios también volvió a ajustarse a ¢20.000 millones.

La presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, aseguró que los planes de premios de cada uno de los productos que la entidad tiene en el mercado se hacen con base en estudios de mercado.

“Siempre se analizan las condiciones de la economía, poder adquisitivo, entre otros. Estos estudios se llevan a la Junta Directiva quien analiza y toma los acuerdos respectivos”, dijo.

Britton hizo alusión al aumento en el sorteo del 2019 y al impacto en la economía que tuvo el coronavirus, en el 2020.

Según dijo, al final de ese periodo cuando se redujo la cantidad de lotería navideña que salió a la calle, más bien determinaron que hizo falta lotería y el sorteo fue exitoso pese a las condiciones económicas, por lo que se decidió incrementar nuevamente la cantidad de emisiones para este 2021.

“Si bien por el premio mayor se pagan ¢1.600 millones por cada emisión, el monto total sí aumentó a ¢6.400 millones. Además, el costo para los compradores se mantuvo igual”, apuntó la jerarca.

De acuerdo con el último reporte de la Junta, a pocos días de realizarse el sorteo que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, quedaba menos del 20% de la totalidad de la lotería en las instalaciones de la Junta.

La Presidenta de la entidad aseguró que unos 325.000 billetes ya fueron distribuidos a vendedores o están disponibles en el canal digital.

Britton hizo un llamado a los jugadores a que compren con tiempo la lotería, porque conforme se acerca el sorteo, algunos números comienzan a agotarse, lo cual favorece a que algunas personas especulen o condicionen la venta.

“No paguen sobreprecio, hay muchísimos vendedores que pueden dar la lotería a precio oficial y si no también en el canal digital puede adquirir la lotería siempre a precio, eso sí, le recomendamos no esperarse hasta lo último porque la lotería se acaba y puede ser que llegue a buscar los números que quiere y no haya disponible”, afirmó