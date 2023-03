Falleció Daniela Ruiz, destacada dermatóloga nacional y activista LGTBI

La doctora Daniela Ruiz Guzmán, especialista en dermatología y figura destacada de la comunidad costarricense LGTBI, falleció este miércoles, según confirmaron las redes sociales de su clínica.

La publicación de DR Skin, en Instagram, lamentó la muerte sin brindar mayores detalles. Tenía 39 años.

“Lamentamos profundamente dar esta noticia. Agradecemos respeto a su familia y amigos cercanos, así como todo el cariño que siempre recibió de todos ustedes”, se consignó por su parte, en su página en Facebook.

Posteriormente, personal de la clínica confirmó a este diario la noticia en una breve llamada telefónica.

Egresada de la carrera de medicina en la Universidad de Costa Rica (UCR), Ruiz Guzmán aplicó para una pasantía en la Universidad de Harvard (en Cambridge, estado de Massachusetts), con una beca.

Después de obtener la pasantía, mientras estaba haciendo su internado, decidió especializarse en pediatría y consiguió ese grado profesional en el Hospital de Niños de Boston, capital de Massachusetts.

Fue en ese mismo país, en el 2009, donde hizo su transición de género, según declaró a varios medios de comunicación.

Daniela Ruiz Guzmán, quien fue la primera doctora transgénero costarricense y activista LGTBI (lesbianas, gais, transsexuales, bisexuales e intersexuales), ganó notoriedad en el país desde la red social Instagram, donde era conocida como Dr. Skin.

La doctora Daniela Ruiz con Ana María Polo de Caso Cerrado

Sin embargo, las letras “DR” correspondían en realidad a las iniciales de su nombre: Daniela Ruiz, según contó en una entrevista con la revista Perfil, en abril del 2021.

Su interés por la estética, la llevó desde el 2019 a realizar transmisiones en vivo por Facebook e Instagram para discutir temas como aplicación de botox, ácido hialurónico, peelings o tratamientos de manchas, acné, etcétera, hasta generar una masa de casi 46.000 seguidores entre ambas plataformas.

Ruiz Guzmán aseguró que el éxito en su transición de género lo obtuvo gracias al apoyo de su familia, la cual también estuvo a su lado cuando decidió luchar por la visibilización, integración y aceptación de las personas trans, o bien, de otras formas distintas de amar.

“Fue una red de apoyo fuerte, sin duda alguna. Yo no hubiera podido hacer esto sin la familia que me tocó. Es especial, esto no hubiera sido posible de no ser por la madre maravillosa e increíble que tuve. Ella fue siempre un apoyo y el viento detrás de mis alas que me permitió volar”, declaró a Perfil.

De acuerdo con sus palabras, esa transición fue la frontera más decisiva en su vida, pues con ella vino la aceptación de vivir diferentes duelos en referencia a pérdidas sociales, afectivas, emocionales y familiares.

Ruiz Guzmán se casó en mayo del 2020, pero se divorció en setiembre del año pasado, hace seis meses.