Esta se convirtió en su base para poder afrontar el nuevo rumbo que su vida estaba tomando. “Fue una red de apoyo fuerte, sin duda alguna. Yo no hubiera podido hacer esto sin la familia que me tocó. Es especial, esto no hubiera sido posible de no ser por la madre maravillosa e increíble que tuve. Ella fue siempre un apoyo y el viento detrás de mis alas que me permitió volar”.