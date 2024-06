Empresa contratada por ¢150 millones recibe pedidos por ¢3.742 millones en la JPS

En diciembre del 2022, la empresa One Way Technologies S. A. obtuvo un contrato de la Junta de Protección Social (JPS) para suministrar trabajo de tecnologías de información por horas, por ¢150 millones anuales. Sin embargo, al cabo de un año y tres meses, esta firma contabiliza órdenes de servicios de la JSP por ¢3.742 millones.

Una parte de ese monto obedece a que, en vez de hacer una licitación, la Junta encargó a esta firma el desarrollo del nuevo sitio web de lotería y chances en línea bajo su contrato de baja cuantía, el cual no tenía como finalidad crear una plataforma de ventas.

De los ¢3.742 millones que One Way suma mediante 115 órdenes de pedido de la JPS, al menos ¢789 millones (el 21%) se destinaron para la nueva página web, la cual entró a operar el pasado 19 de mayo. Así consta en los registros del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) del 10 de febrero del 2023 y el 22 de mayo del 2024.

Las tres órdenes de compra relacionadas con este proyecto superan por mucho el monto que la Junta presupuestó en un principio, que era de ¢356 millones. Así consta en las actas de la Junta Directiva del 18 y 25 de enero del 2024.

One Way fue contratada tras ganar una licitación. En ese momento, se indicó que se trataba de una contratación por un año, bajo la modalidad de entrega según demanda, prorrogable por tres años más. El presupuesto para el primer año se fijó en ¢150 millones.

La intención de la licitación (2022LN-000002-0015600001) era contratar un brazo externo de apoyo para el Departamento de Tecnologías de la Información de la JPS, el cual carece de personal suficiente para atender todas las exigencias de la institución. Además, se planteó un contrato por demanda para evitar realizar un concurso público cada vez que se necesitara desarrollar un proyecto.

Desde el 4 de abril pasado, esta contratación está bajo investigación de la Contraloría General de la República, luego de que diputados del partido Frente Amplio (FA) enviaron una relación de hechos bajo la presunción de que la JPS podría haber irrespetado los principios de contratación pública, incurriendo en fragmentación de compras y simulación de procesos licitatorios.

La JPS encomendó a la firma One Way el desarrollo de su nuevo sitio web de lotería y chances en línea (Captura de pantalla)

115 órdenes de pedido

One Way contabiliza 115 solicitudes de pedido; la más alta es de ¢336 millones y la más baja, de ¢1,5 millones.

La mayor parte de los ¢3.742 millones proviene de 34 órdenes fechadas en los primeros cinco meses del 2024, periodo en el que contabilizan pedidos por ¢2.014 millones.

Por ejemplo, además del nuevo sitio web de lotería y chances en línea, a esta empresa se le contrató un administrador de proyectos y un desarrollador por ¢40 millones.

Se le hizo otra orden de pedido por ¢187 millones el pasado 28 de febrero, para realizar un perfil de ciberseguridad, administración de proyectos de tecnologías de información (TI), vigilancia de red y virtualización de escritorios para uso remoto.

Hay otra por ¢43,4 millones, del 19 de febrero, para “realizar el 100% de las actividades de rutina, correspondientes al período 2024, para atender la gestión y supervisión de ventas”, así como un pedido de ¢37 millones, del 6 de octubre del 2023, para “realizar el 100% de las actividades de rutina para la gestión del recurso humano y prevención de la salud de los colaboradores de la institución durante el periodo 2023″.

Por citar otros casos, figuran otras dos órdenes de compra por ¢172 millones y ¢46 millones, respectivamente, para cuestiones de ciberseguridad; ambas, con fecha de enero pasado.

La JPS no respondió una solicitud de entrevista de La Nación sobre la lotería en línea, planteada desde el 21 de marzo. La presidenta ejecutiva Esmeralda Britton argumentó que estaba atendiendo múltiples asuntos y no podía responder cada consulta de forma directa, sino mediante la oficina de Prensa. Desde entonces, este último despacho no suministró un vocero a este medio para hablar del tema.

Ese mismo día, se contactó al presidente de One Way, Manuel Quirós, a su teléfono celular. Por WhatsApp, pidió que se le enviaran las preguntas por correo. Se le mandaron y, horas después, respondió que iban a proceder “a revisar el expediente para atender la cantidad de consultas que nos remitió”.

“Lo que le podríamos decir, ahora, es que el contrato se trata de un contrato bajo la modalidad de entrega según demanda y se tramitó como una licitación pública”, adelantó. Diez días después, el 31 de marzo, se le remitió otro correo consultando si iba a responder las preguntas. Hasta la hora de publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.

¿Cómo se gestó la contratación?

En el proceso de contratación, la Junta recibió siete ofertas. Cuatro se desecharon por incumplir con alguno de los requisitos de admisibilidad. Se trata del consorcio Rossmon R. M., de Samer Equipos R. S. C. S. A., de Tecnasa CR S. A., y de Asesores I. S. E. de Costa Rica S. A.

Las otras tres empresas sí cumplieron. Ese fue el caso de One Way Techonologies S. A., GPT Energytel S. A. y Profesionales en Software Prosot S. A.

El 26 de noviembre del 2022, Ronald Guillermo Ortiz Méndez, jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, recomendó contratar a One Way, pues el precio que ofrecía era un 4,88% menor al de referencia. Y, en segundo lugar, como alternativa y con la segunda mejor puntuación, sugirió la contratación de GPT Energytel.

Posteriormente, el 17 de diciembre del 2022, se comunicó la adjudicación a esas dos empresas y, un mes después, el 17 de enero del 2023, quedó en firme la adjudicación.

Con esa contratación en marcha, la Junta de Protección Social podría contratar a One Way, o bien, a GPT Energytel si la demanda era muy alta. No obstante, a la segunda compañía solo le encomendó un pedido por ¢8,7 millones, el pasado 22 de febrero.

Esa solicitud fue para ayudar en “la migración de servicios de lotería digital” y “para la contratación e implementación del servicio de lotería tradicional”.

El departamento de Tecnologías de la Información de la JPS solo usaba la primera firma como proveedora, a pesar de que el jefe de Planificación Institucional, Marco Antonio Bustamante Ugalde, tenía disconformidades con los plazos de entrega de One Way.

Así quedó plasmado en el acta de la Junta Directiva del 29 de enero, cuatro días después de que la cúpula de esa institución acordó prorrogar por un año más el contrato a One Way y GPT Energytel. Esto último ocurrió el 25 de enero, siete días después de aprobar el inicio del desarrollo del nuevo sitio web subcontratando a esa compañía. En esa documentación, no se especificó la cuantía de la prórroga, solo se indicó que era bajo las mismas condiciones del primer año.

Bustamante Ugalde cuestionó que el departamento de Recursos Materiales solicitara renovar este contrato de licitación pública, usando como respaldo un documento donde el Departamento de Tecnologías de la Información calificaba con nota 100 el desempeño de esa empresa.

“Si usted me pregunta a mí, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de planificación, yo no les daría un 100, jamás. Están durando mucho, o sea, es de esperar que One Way sea una solución muy ágil y están durando bastante en función de la cola que hay”, aseguró Bustamante ese día.

