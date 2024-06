Diputados pedirán cuentas al AyA por excluir Orosi II de portafolio de proyectos urgentes

Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto llamarán a funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que expliquen por qué el proyecto de ampliación del acueducto metropolitano, conocido como Orosi II, quedó fuera del portafolio de inversiones urgentes presentado por el gobierno semanas atrás.

La moción, aprobada la semana pasada, también exige explicaciones sobre el crédito de $399 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se perdió por no completar los estudios de factibilidad en el plazo previsto para el desembolso.

La ampliación del acueducto de Orosi aportaría 2.500 litros por segundo adicionales al sistema que abastece gran parte del área metropolitana. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: AyA dejó perder crédito para llevar agua a 600.000 personas

Según la moción aprobada el jueves anterior, se citará inicialmente al gerente general del AyA y al director de la unidad ejecutora del portafolio de inversiones de la entidad. Otras jefaturas podrían ser convocadas en el futuro.

La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén, afirmó que esta investigación busca esclarecer por qué no se realizaron los estudios necesarios para que los fondos fueran desembolsados y ejecutados. Guillén resaltó que esta obra evitaría el desabastecimiento de agua potable que enfrentan comunidades como Hatillo, Alajuelita y Desamparados.

LEA MÁS: Proyecto Orosi II excluido de la lista de inversiones urgentes de AyA

“La no ejecución de los recursos y que no se concrete esa infraestructura ha implicado que muchas de esas comunidades tengan que vivir con cortes de agua, es hora de que revisemos por qué ese dinero no fue siquiera desembolsado”, manifestó.

Gobierno pidió más estudios para Orosi II

El crédito para desarrollar Orosi II fue aprobado en noviembre de 2020 por el BCIE y Costa Rica tenía dos años exactos para formalizarlo. En julio del año pasado, el AyA indicó que el crédito no se formalizó debido a la necesidad de actualizar y completar los estudios de factibilidad y diseños, para solicitarlo nuevamente con “costos reales”. Sin embargo, el proyecto no se incluyó en el portafolio de obras urgentes que la entidad presentó el pasado 8 de mayo.

El megaproyecto Orosi II garantizaría agua para 638.000 habitantes de cantones como Alajuelita, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, La Unión (Cartago), Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, San Pablo (Heredia), Santa Ana, Tibás y Vásquez de Coronado.

La ampliación aportaría 2.500 litros por segundo adicionales provenientes del acueducto Orosi I, construido en 1987, que se alimenta del embalse El Llano, en Orosi, Cartago. Desde allí se abastece a la mitad de la población de San José y a parte de Cartago.