Cosevi dice que mantendrá regla de revisión completa cuando hay más de dos fallas por seguridad de usuarios

La reglamentación que obliga a los propietarios de vehículos a repetir la revisión técnica completa cuando presenten más de dos defectos graves se mantendrá vigente aún después de que finalice el permiso de uso en precario mediante el cual opera Dekra en el país.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) informó ante las consultas de este diario, que de momento no se ha considerado una modificación en esa norma, aprobada vía decreto, tres días antes de que el actual operador comenzara a dar servicio.

Pese a que ese cambio significó ganancias para Dekra en el primer año por ¢1.500 millones, el Cosevi, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), insistió en que cuando se hizo la propuesta de modificación al reglamento, esta tenía como objetivo “el fortalecimiento de la seguridad vial”, pues obliga a revisar los vehículos de forma integral.

“La motivación sigue siendo la misma y no tenemos un criterio que nos haga pensar lo contrario; sin embargo, si alguna autoridad solicita hacer nuevamente las revisiones, lo haríamos”, respondieron a consultas que habían sido dirigidas desde el 14 de noviembre al ministro Luis Amador.

Tarifa más baja

Anteriormente, cuando un carro presentaba fallas graves, los dueños debían acudir a una reinspección en un plazo de 30 días y solo se les revisaban los defectos detectados, para lo cual pagaban una tarifa de reinspección que equivalía a la mitad del monto de la inspección.

El MOPT asegura que el cambio que obliga a los vehículos a repetir la revisión cuando presentan más de una falla responde a temas de seguridad vial y no a tarifas. (José Cordero )

Ante la consulta sobre una eventual revisión tarifaria, tras conocer las cifras generadas por el cambio en el reglamento, la entidad indicó que la reforma no estuvo orientada a un tema económico, debido a que los asuntos tarifarios son competencia de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El año anterior, cuando se hizo la modificación en el reglamento de la Inspección Técnica Vehicular, el MOPT había informado de que el cambio que se dio vía decreto sería temporal y que su vigencia sería revisada en un período de seis meses; sin embargo debido a que el decreto no fue derogado en el plazo indicado, el 18 de abril de este año la Aresep emitió una resolución mediante la cual se determinaron las bandas tarifarias que regirían mientras la norma siga vigente.

El 7 de noviembre del 2022, días después de la publicación de esas nuevas reglas, el ministro Luis Amador se presentó ante el plenario legislativo para dar cuentas en torno a la contratación de Dekra y el inicio de operaciones.

En esa audiencia, el ministro reiteró que el decreto se elaboró por consideraciones de seguridad vial, para que se revisaran de nuevo vehículos con fallas graves.

Ante la pregunta del diputado liberacionista, Gilberth Jiménez sobre si la empresa indicó que si no se tenía una tarifa que cubriera los costos, no iniciaba labores, el ministro manifestó: “Así es. La empresa indicó que si no tenía una tarifa que le permitiera cubrir sus costos, no entraba. Hubo que hacer ese cambio de manera temporal hasta por seis meses e inmediatamente lo vamos a volver a cambiar”.

El 15 de noviembre, la empresa alemana también defendió la necesidad de mantener la obligatoriedad de la doble revisión.

Mediante un correo electrónico, la vocera de la compañía, Jennifer Segura, dijo que en el caso de las inspecciones a vehículos con más de un defecto “se cobra el precio completo por estos vehículos, porque, basados en nuestra experiencia, un vehículo con más de una falla grave tiene el potencial de tener otras fallas graves”.

Proceso en veremos

El proceso para seleccionar el futuro operador del servicio de revisión técnica, que debería iniciar funciones en noviembre del 2024 (fecha en que vence el permiso de Dekra), se encuentra actualmente en veremos.

El Cosevi lanzó en mayo anterior un cartel de preselección de firmas, a fin de que la adjudicación fuera más ágil; sin embargo solo tres empresas mostraron interés y solo una cumplió con los requisitos establecidos.

Las empresas interesadas fueron Aplus CR, apoderada de la española Riteve (anterior operador); Dekra y otra firma alemana llamada TÜV Rheinland Certio S.L. Solo la primera logró cumplir con las condiciones cartelarias.

Debido a esto, el ministro Amador aseguró que sería necesario repetir el concurso, pues la intención es que al menos hubiera dos empresas preseleccionadas, ya que el futuro servicio de revisión en el país debe ser encargado a dos firmas.

La Nación consultó a la directora del Cosevi, Cindy Coto, el estado del proceso luego de que se conocieran los resultados de esa evaluación en la primera fase del concurso.

Coto respondió que el tema aún no ha sido conocido en la Junta Directiva.