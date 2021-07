“La condición actual, ahora adentrados en la pandemia, de alguna forma se desgasta. Algunos operadores ya no son sostenibles, el volumen (de las ventas) no les está dando y los propietarios de los locales no están dispuestos a hacer concesiones mayores. Ahí es donde vemos que sobreviven algunos y se comienza a dar en otros lo que llamamos muertes jurídicas”, manifestó Gerli.