“Por qué no llevar un distanciamiento de 1,8 metros dentro del bus, nos cuestiona la gente. Bueno, porque técnicamente es imposible y por eso se establece la mascarilla, se pide a la gente que no hable, que no vaya comiendo, que trate de ir en silencio, de evitar el contacto para que el trayecto sea lo más seguro posible… lo más seguro posible.