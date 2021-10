Así queda restricción vehicular para este fin de semana

La multa vigente por incumplir la medida sanitaria es de ¢107.000. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco)

Este sábado 30 y domingo 31 es el último fin de semana en que regirán las medidas de restricción vehicular vigentes para el mes de octubre. A partir del lunes 1 de noviembre empezarán a funcionar los nuevos horarios, que incluyen medidas menos estrictas. No obstante, durante este sábado y domingo la prohibición para circular se mantiene desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente.

Para el sábado 30 y a partir de las 5 a. m. podrán transitar solamente aquellos vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6, 8).

Si su vehículo posee placa impar (1, 3, 5, 7, 9), podrá circular el domingo 31.

Estas medidas forman parte de la estrategia denominada por el Gobierno como “apertura responsable”.

En concordancia con la restricción vehicular, el horario de funcionamiento de los recintos comerciales también será desde las 5 p. m. hasta las 10 p. m. Se mantienen los aforos anunciados desde hace semanas para el mes de octubre, incluyendo un especial llamado de las autoridades para evitar aglomeraciones y fiestas clandestinas por las celebraciones de Halloween.

[ Asociación de bares llama a evitar fiestas clandestinas de Halloween ]

Medidas se flexibilizan en noviembre

A partir del 1 de noviembre las restricción vehicular se flexibilizará. Usted ya no tendrá que planificar su fin de semana de acuerdo a la placa de su vehículo, pues la restricción se eliminó por completo para sábados y domingos para todo el país. No obstante, recuerde que permanece la restricción vehicular nocturna, por lo que no podrá circular entre 11 p. m. y 5 a. m.

Ese horario también aplica para el funcionario de establecimientos comerciales.

La única restricción vehicular diurna que permanece vigente es de lunes a viernes exclusivamente en el anillo de circunvalación de San José, con limitaciones para dos placas por día, como antes de la pandemia:

Lunes: no circulan 1 y 2

Martes: no circulan 3 y 4

Miércoles: no circulan 5 y 6

Jueves: no circulan 7 y 8

Viernes: no circulan 9 y 0

Durante lo que resta del año las medidas permanecerán sin restricción vehicular diurna en fines de semana, con limitación diurna solamente en el anillo de circunvalación con diferenciación por placas, y con restricción vehicular nocturna para todo el país de 11 a. m. a 5 p. m. Estos parámetros están sujetos a la evolución de la pandemia por la covid-19.

[ Restricción vehicular diurna en fin de semana se elimina a partir del 6 de noviembre ]