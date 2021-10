Asociación de bares llama a evitar fiestas clandestinas de Halloween

La Asociación de Bares, Restaurantes y Afines (Asobarest) llamó este jueves a la responsabilidad a su comunidad de agremiados, así como a las personas que tengan en mente visitar algún festejo clandestino que irrespete los lineamientos para prevenir la covid-19.

Según la organización, la asistencia a estas celebraciones ilegales afectan considerablemente los empleos en comercios que sí cumplen con el pago de patentes, servicios, impuestos y responsabilidades tributarias.

“Estamos realizando los esfuerzos necesarios para recordarle a la población la importancia de no asistir a actividades en las que no hay medidas de prevención y seguridad adecuadas. Desde Asobarest nos hemos dado a la tarea de identificar algunas de las fiestas clandestinas que se están promocionando por distintas redes sociales en lugares donde no existirán protocolos de salud”, subrayaron.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) dio a conocer este jueves que trabajarán para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias e indicó que realizarán diversos operativos, así como recorridos en templos y cementerios para prevenir actuaciones delincuenciales y daños en esos espacios. Cerca de centros comerciales y bares se prevé una importante presencia de uniformados.

Con el objetivo de organizar estas celebraciones sin ser identificados por las autoridades, los coordinadores de las fiestas ilegales se aprovechan de perfiles de Instagram de personas reconocidas para promocionarlas. No obstante, señalan que los jolgorios tendrán una “locación secreta” que no es revelada hasta pocas horas antes de la actividad.

Daniel Calderón Rodríguez, director general de la Fuerza Pública, manifestó que trabajarán en conjunto con el Ministerio de Salud y reconoció que ya han visto en redes sociales varias actividades que no recibieron ningún aval para su realización.

Asobarest reclamó que de igual manera se solicita a la población en general respetar las normas de los locales patentados y sobre todo no ser partícipes de estas actividades clandestinas que ponen en riesgo la salud de las personas y la reactivación económica por la que trabaja la organización.

“Los bares, restaurantes, cantinas y tabernas hemos sido el gremio que más se ha visto afectado por las restricciones horarias y de aforo. En este momento estamos a tiempo de mantener los índices de contagio y hospitalizaciones hacia la baja, por lo que invitamos a la población a mantenerse en lugares donde se apliquen los debidos protocolos emitidos por las autoridades de salud”, concluyó Asobarest.