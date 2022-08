Anuncios en Netflix y Disney+ serán pronto una realidad: plataformas ajustan planes de suscripción

Netflix lanzaría a inicios del 2023 su paquete más cómodo de precio con anuncios mientras Disney + y Hulu en los meses de octubre y diciembre de este 2022. Fotografía: (Shutterstock)

Tan reñido está el negocio de distribuir películas y series de televisión en línea que Hulu y Disney+ introducirán en próximos meses planes de suscripción con anuncios publicitarios como parte de una estrategia para generar más ingreso y retener suscriptores. Netflix se les uniría a inicios del 2023.

El pasado 10 de agosto, Disney + divulgó que a partir del 8 de diciembre lanzará un plan más barato para su servicio de streaming que incluirá publicidad y se llamará Disney+ Basic el cual funcionará, inicialmente, solo en Estados Unidos.

Según la empresa, con ello busca aumentar su base de suscriptores y permitir diferentes opciones de acceso a contenido exclusivo de Disney, Pixar, Marvel y National Geographic.

De esta forma, Disney+ con comerciales costará $7,99 al mes el cual hoy es el precio de Disney+ sin anuncios. El costo del servicio sin publicidad aumentará 38% a $10.99 para un incremento $3 por mes.

En el caso del servicio de Hulu, una empresa de The Walt Disney Company, su plan sin anuncios aumentará $2 por mes en Estados Unidos, de $12,99 a $14,99, a partir del 10 de octubre. Hulu con anuncios aumentará $1 por mes y pasará de $6,99 a $7,99.

Disney, además, anunció que sus planes para el canal de deportes ESPN+ con anuncios subirían a $9,99 por mes, a partir de diciembre.

Por ahora, Disney permanece sin emitir anuncios oficiales de nuevos planes con publicidad y subidas de precios en paquetes sin ella para Latinoamérica, pero eventualmente la estrategia podría llegar a la región justo cuando Netflix evalúa hacer lo mismo.

Anuncios en Netflix Copiado!

Esta semana, la plataforma de análisis y noticias financieras Bloomberg informó de que Netflix lanzará, en próximos meses, una suscripción más barata que incluirá publicidad pero sin permitir a quienes lo tomen descargar películas o series a sus dispositivos como tabletas y computadoras.

Los planes convecionales de Netflix permiten hoy que se descargue parte del contenido para verlo sin conexión a Internet. Restringir esa función a los planes más caros le permitiría a esa empresa diferenciar entre sus modalidades existentes y la nueva con publicidad.

En junio, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, confirmó que la plataforma planea una suscripción más asequible dirigida a quienes no les importan los anuncios.

“Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad’. Estamos agregando un nivel de anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conocen hoy. Estamos agregando un plan con anuncios”, declaró Sarandos durante un panel en el cual participó en el pasado Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, según declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Bloomberg asegura que Netflix no planea permitir que los clientes de esa futura modalidad se salten los anuncios o tener acceso a los controles de reproducción mientras se reproducen los anuncios para adelantarlos. La previsión es que el servicio con publicidad se lance a principios del 2023 por lo que podrían ocurrir actualizaciones en esa futura modalidad a medida que afine sus planes.

Por esa razón, aún se desconoce cuál será el precio de ver Netflix con publicidad. No obstante, esa empresa ha elevado sus precios varias veces en los últimos años.

El plan Básico de Netflix en Costa Rica hoy cuesta $8.99 sin incluir IVA para ver contenido en definición estándar en una única pantalla. El plan Estándar tiene un precio de $12.99 en Alta Definición y reproducción en dos pantallas mientras el plan Premium más caro cuesta $15.99 por mes siendo el único nivel que ofrece transmisión en Ultra Alta Definición (4K HDR) y para cuatro pantallas.

Netflix permanece como el único servicio de streaming que cobra adicional por una mejor calidad de transmisión de forma que el nivel con publicidad quizás se venda con una calidad de transmisión estándar similar al plan Básico.

