Acumulado sigue sin salir y aumenta a ¢1.286 millones para este martes

Este domingo la bolita con la palabra “acumulado” se quedó de nuevo en la tómbola, tras el sorteo de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS).

Ahora, el premio asciende a ¢1.286 millones, con el incremento de ¢30 millones. Se vuelve a jugar este martes 28 de marzo, a las 7:30 p. m.

Para ese sorteo, en la tómbola habrá dos bolitas que tendrán la palabra “acumulado” y 30 esferas con premios extra.

A partir de este domingo, las reglas cambiaron como una medida para combatir la especulación y ante la alta demanda que están teniendo los sorteos de lotería y chances.

De acuerdo con la entidad, uno de los ajustes consistió en aumentar las fracciones que se venden en línea, donde desde hace dos semanas se coloca una emisión especial de dos pedacitos.

El premio del acumulado sigue creciendo y se volverá a jugar el martes 28 de marzo. (Rafael Pacheco Granados)

Esa tercera emisión ahora será de cinco fracciones y es adicional a las dos emisiones de cinco pedacitos que se venden en físico. Eso quiere decir que el monto del acumulado ya no se repartiría entre 12 fracciones sino entre 15, pero el monto a pagar por cada pedacito sería el mismo.

Con ese objetivo es que se aumentó en ¢281 millones la bolsa del acumulado para este domingo, pero para el martes el incremento volverá a ser de ¢30 millones.

La disponibilidad de una emisión de cinco pedacitos en el canal digital, se mantendrá por el tiempo que dure sin salir el acumulado.

“Estos cambios obedecen a las estrategias de la institución por ofrecerle al consumidor de lotería productos a precio oficial y ser vigilantes en el combate contra el sobreprecio. Les instamos a comprar solamente a precio oficial con los vendedores autorizados (quienes portan un carné que los acredita como tales) y en el sitio web jpsenlinea.com”, dijo la JPS en un comunicado.

¿Cuánto más puede crecer el acumulado? Copiado!

El reglamento de la promoción de la Junta de Protección Social (JPS), indica que si para el sorteo número 20 la esfera más importante sigue sin salir, en el sorteo 21 el acumulado se sorteará en 60 premios en partes iguales, para lo cual se extraerán 60 combinaciones ganadoras de número y serie.

Esos premios se repartirán entre todas las fracciones de las 60 combinaciones de serie y número de cada emisión.

El sorteo del próximo martes corresponde al número 15, es decir, el jugoso acumulado podría crecer seis sorteos más y llegar hasta los ¢1.441 millones.

En los últimos 15 meses el sorteo del acumulado ha repartido un total de ¢4.580 millones. Y al hacer un recuento de enero de 2022 a marzo de 2023, la bolita con la palabra acumulado ha salido de la tómbola en 12 ocasiones.

Durante ese tiempo, el menor monto pagado por este juego fueron ¢120 millones y el mayor ¢540 millones, significativamente inferior a la bolsa que se tiene para el próximo martes.

En este año, el acumulado se ha dejado ver dos veces, la primera, el 15 de enero, cuando premió con ¢390 millones y, la segunda, el 19 de febrero, cuando la serie ganadora no salió de la JPS, por lo tanto no se vendió y de ahí que no hubiera ganador.