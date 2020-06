“Para nosotros, esto ha sido muy difícil, una cuesta arriba no programada de ninguna manera. Gracias a Dios, el Hogar tiene finanzas sanas que no ponen en riesgo el arroz y los frijoles de las chiquitas. Pero si no recibimos esos fondos, como se tiene programado, esa atención se debilita”, comentó Cindy Centeno Mena, responsable de Mercadeo del Hogar, en referencia a la sustancial caída de la ayuda de la Junta Protección Social.