Segundo sorteo de consolación: a las 2:30 p. m. la página web de la JPS respondía con este mensaje a quienes intentaban comprar en línea

A las 2:30 p. m., topó con pared cualquier usuario que intentara comprar billetes de lotería en línea, en la página de la Junta de Protección Social (JPS), para el segundo sorteo de consolación de este domingo 28 de diciembre.

Desde las 2:30 p. m., el sistema de la JPS detalla que "no hay lotería disponible en este momento“, e invita a los usuarios a consultar nuevamente más tarde. Minutos antes, alrededor de las 2 p. m., solo quedaba el número 97.

Quedan unas cuantas horas para que se efectúe el segundo sorteo de consolación de la Lotería Nacional, que repartirá a los ganadores de su premio mayor ¢900 millones divididos en tres emisiones, es decir, ¢300 millones por entero, ¢30 millones por fracción.

El sorteo se efectuará este domingo 28 de diciembre en el auditorio de la Junta de Protección Social. El precio de cada fracción es de ¢1.500.

Este es el mensaje que le aparece a los usuarios de la página web de la JPS. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El segundo premio más grande que se repartirá este domingo es de ¢180 millones divididos en tres emisiones, es decir, ¢60 millones por entero, ¢6 millones por fracción.

El tercer premio será de ¢25 millones por entero y ¢2,5 millones por fracción.

Además de estos tres grandes premios, el sorteo incluye 20 premios de ¢1,5 millones y 77 premios de ¢500.000.

Terminaciones y aproximaciones

Los usuarios también podrán probar su suerte con las tradicionales terminaciones y aproximaciones, que amplían las posibilidades de ganar:

-Tanto la aproximación anterior como la posterior pagarán ¢2,5 millones por entero y ¢250.000 por fracción. Para ello, es necesario pegar la serie del premio mayor junto con el número anterior o posterior al ganador.

-Quienes hayan comprado la misma serie que el premio mayor, pero diferente número, recibirán un premio de ¢250.000 por entero y ¢25.000 por fracción.

-Quienes hayan comprado el mismo número que el mayor, pero con diferente serie, serán acreedores de ¢175.000 por entero y ¢17.500 por fracción.

-Los que tengan la última cifra del premio mayor (conocido como terminación) recibirán el doble de lo que invirtieron, es decir, ¢30.000 por entero y ¢3.000 por fracción.

-Quienes tengan el número del segundo premio, con diferente serie, obtendrán ¢45.000 por entero y ¢4.500 por fracción.

-Finalmente, por el número del tercer premio, con diferente serie, la JPS pagará ¢30.000 por entero y ¢3.000 por fracción.

A todo lo anterior se suma el sorteo del premio acumulado, que ya alcanza los ¢425 millones en tres emisiones.

En total, el plan de la JPS para este domingo repartirá 12.196 premios.