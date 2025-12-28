El País

Segundo sorteo de consolación: a las 2:30 p. m. la página web de la JPS respondía con este mensaje a quienes intentaban comprar en línea

En el sorteo de este domingo 28 de diciembre se repartirán ¢300 millones por entero para el premio mayor y ¢60 millones por entero para el segundo premio

Por Roger Bolaños Vargas

A las 2:30 p. m., topó con pared cualquier usuario que intentara comprar billetes de lotería en línea, en la página de la Junta de Protección Social (JPS), para el segundo sorteo de consolación de este domingo 28 de diciembre.








