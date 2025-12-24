Segundo sorteo de consolación de la JPS se juega este domingo 28 de diciembre: estos son los premios

El 82 con la serie 844 fue el premio mayor del primer sorteo de consolación del Gordo Navideño, del pasado domingo 21 de diciembre.

Quienes no resultaron favorecidos en el sorteo mayor aún tendrán una nueva oportunidad este domingo 28 de diciembre, cuando la Junta de Protección Social (JPS) efectúe el segundo sorteo de consolación, con un premio principal de ¢300 millones por entero.

El sorteo se llevará a cabo en el auditorio de la institución y el premio principal estará distribuido en tres emisiones. Cada fracción pagará ¢30 millones, mientras que el segundo premio otorgará ¢60 millones por entero y ¢6 millones por fracción.

El tercer premio será de ¢25 millones por entero y ¢2,5 millones por fracción.

Además, el sorteo incluye 20 premios de ¢1,5 millones y 77 premios de ¢500.000, así como las tradicionales terminaciones y aproximaciones, que amplían las posibilidades de ganar.

Para este segundo sorteo de consolación, el entero tendrá un costo de ¢15.000, mientras que cada fracción valdrá ¢1.500.