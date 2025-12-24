El País

Segundo sorteo de consolación de la JPS se juega este domingo 28 de diciembre: estos son los premios

El sorteo se efectuará este domingo 28 de diciembre en el auditorio de la Junta de Protección Social. El precio de cada fracción es de ¢1.500.

Por Sebastián Sánchez
Sorteo
El 82 con la serie 844 fue el premio mayor del primer sorteo de consolación del Gordo Navideño, del pasado domingo 21 de diciembre. (Captura de pantalla/JPS)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

