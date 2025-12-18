El País

Sorteo de consolación de la JPS: estos son los números disponibles para comprar en línea

En el Gordo navideño 2025, el segundo premio se vendió por web y el mayor también estuvo disponible.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Estos son los números disponibles para el primer sorteo de consolación.
Estos son los números disponibles para el primer sorteo de consolación. (JPS/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSsorteo de consolaciónlotería
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.