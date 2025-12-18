Sorteo de consolación de la JPS: estos son los números disponibles para comprar en línea

Estos son los números disponibles para el primer sorteo de consolación.

Este domingo 21 de diciembre se realizará el primer sorteo de consolación de la Junta de Protección Social (JPS). Una revisión realizada por este medio a las 9:15 p. m. de este miércoles, constató que, salvo contadas excepciones, la mayoría de los números aún están disponibles en el sitio web oficial de la institución.

El premio mayor del Gordo navideño 2025 estuvo disponible en línea, pero no se vendió. (Albert/Albert Marín)

Los números que no se encuentran disponibles en línea son 12, 17, 18, 19 y 21. El resto de números están disponibles.

En el sorteo del Gordo Navideño 2025, el segundo premio fue vendido a través del sitio web de la JPS. En cuanto al premio mayor, aunque no se concretó su venta, la institución indicó que también estuvo disponible para su compra en línea.

El premio mayor de ese sorteo será de ¢400 millones por emisión. El entero costará ¢20.000 y la fracción ¢2.000.

Las personas interesadas podrán comprar los billetes tanto a vendedores autorizados en todo el país como a través de la plataforma digital JPS en Línea (www.jpsenlinea.go.cr), mediante los canales oficiales de la institución.