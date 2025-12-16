JPS aclara destino del premio mayor del Gordo navideño 2025 no vendido

El sorteo del Gordo navideño 2025 se realizó en el Centro Nacional de Convenciones, en Heredia, el pasado domingo 14 de diciembre.

El premio mayor del Gordo navideño 2025, correspondiente al número 78 con la serie 714, no fue vendido, aunque estuvo disponible en línea. Esto significa que, por azar, nadie resultó ganador de los ¢1.600 millones que ofrecía la emisión.

Según la Junta de Protección Social (JPS), los recursos de premios no vendidos, como el mayor de este sorteo, se destinan a fortalecer organizaciones de bienestar social que la institución apoya de forma permanente.

Entre ellas se incluyen el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), centros diurnos y hogares de personas adultas mayores, así como la Cruz Roja Costarricense y programas para poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Estas son las organizaciones beneficiadas con el premio mayor del Gordo navideño 2025. (JPS/Cortesía)

Así lo ordena el artículo 8 de la Ley de la JPS. Según la Junta, estas transferencias se realizarán siguiendo los calendarios financieros de la JPS, de manera que el dinero del premio mayor cumpla su función social.

La JPS inicialmente había informado de que el premio había sido vendido en línea. Sin embargo, este lunes aclaró que la combinación ganadora no fue adquirida al cierre de ventas, por lo que el premio quedó como “no vendido”.

El segundo premio, que asciende a ¢160 millones en total, fue para el número 59, serie 052, y se vendió a través del sitio web de la JPS, otorgando ¢4 millones por cada fracción.

Por su parte, el tercer premio, de ¢80 millones en total, correspondió al número 92, serie 244, y se distribuyó entre compradores en San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

