Vea los números ganadores de los últimos cinco años en el segundo sorteo de consolación y compre el suyo

El segundo sorteo de consolación se realizará este domingo 28 de diciembre en el auditorio de la Junta de Protección Social. Foto: Albert Marín.

Si todavía no decide qué número comprar para el segundo sorteo de consolación de la Junta de Protección Social (JPS), que se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre, revisar cuáles números han resultado ganadores puede servirle como inspiración.

De acuerdo con los registros de la JPS, estos han sido los números favorecidos en el segundo sorteo de consolación entre 2020 y 2024:

2020: número 75, serie 063

número 75, serie 063 2021: número 98, serie 059

número 98, serie 059 2022: número 76, serie 903

número 76, serie 903 2023: número 16, serie 835

número 16, serie 835 2024: número 49, serie 773

Los resultados anteriores no garantizan premios futuros, pero pueden servir como una referencia para quienes buscan orientar su elección.

¿Cuándo y dónde será el segundo sorteo?

Este segundo sorteo se realizará a las 7:30 p.m., en el el auditorio de la JPS, como una nueva oportunidad para quienes no resultaron favorecidos con el Gordo Navideño.

Según informó la institución, el sorteo contará con premios mayores, secundarios, además de las tradicionales terminaciones y aproximaciones, que amplían las posibilidades de ganar.

Para esta edición, el entero tiene un costo de ¢15.000, mientras que cada fracción vale ¢1.500, precios que se mantienen respecto a otros sorteos de consolación.

El sorteo tendrá tres premios principales. El primer premio pagará ¢300 millones por entero, distribuidos en tres emisiones, lo que equivale a ¢30 millones por fracción.

El segundo premio otorgará ¢60 millones por entero y ¢6 millones por fracción, mientras que el tercer premio será de ¢25 millones por entero y ¢2,5 millones por fracción.