Vea los números ganadores de los últimos cinco años en el segundo sorteo de consolación y compre el suyo

Sorteo se jugará este domingo 28 de diciembre; con premios que alcanzan los ¢300 millones

Por Cristian Mora
08 de diciembre del 2025. Junta de Protección Social de San José. 10:00 hrs. Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José realizaron el pesaje acostumbrado de las bolitas que se usarán en el sorteo extraordinario del Gordo Navideño el próximo domingo 14 de diciembre. Para tal efecto invitaron a los medios de prensa para que constataran la legalidad del proceso. En la foto: Alejandro Cordero, gerente de produccion muestra la bolita del segundo premio. Foto: Albert Marín.
El segundo sorteo de consolación se realizará este domingo 28 de diciembre en el auditorio de la Junta de Protección Social. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marin)







