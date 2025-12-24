¿Cuándo se juega el segundo sorteo de consolación de la JPS?

El segundo sorteo de consolación de la Junta de Protección Social (JPS) se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre, en el auditorio de la institución, como una nueva oportunidad para quienes no resultaron favorecidos con el Gordo navideño.

La JPS informó de que el sorteo se realizará conforme al calendario oficial y contará con premios mayores, secundarios, así como las tradicionales terminaciones y aproximaciones, que amplían las posibilidades de ganar.

Para esta ocasión, el entero tiene un costo de ¢15.000, mientras que cada fracción vale ¢1.500, precios que se mantienen respecto a otros sorteos de consolación.

Tendrá tres premios principales: el primero pagará por entero, en tres emisiones, ¢300 millones, lo que equivale a ¢30 millones por fracción.

El segundo premio otorgará ¢60 millones por entero y ¢6 millones por fracción; mientras que el tercer premio será de ¢25 millones por entero y ¢2,5 millones por fracción.