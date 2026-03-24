El País

‘Se me traspapeló’: presidenta municipal admite retraso de 14 meses en pesquisa contra alcalde de San José; ahora será investigada

Mariana Zúñiga Pérez, presidenta del Concejo Municipal de San José dijo que informe de la Procuraduría contra alcalde Diego Miranda quedó sin verse por un error material. Ahora, ella encara una investigación interna

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Por Juan Fernando Lara Salas
La presidenta del Concejo Municipal de San José, Mariana Zúñiga Pérez (segunda de izquierda a derecha), sostuvo que el informe de la Procuraduría de la Ética contra el alcalde (primero de izquierda a derecha) se traspapeló por un error material y no por una decisión deliberada.
La presidenta del Concejo Municipal de San José, Mariana Zúñiga Pérez (segunda de izquierda a derecha), sostuvo el 9 de febrero que el informe de la Procuraduría de la Ética contra el alcalde (primero de izquierda a derecha) se traspapeló por un error material y no por una decisión deliberada. (Toma de video sesión Concejo Municipal de San Jos/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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