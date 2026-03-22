El País

Fiscalía pide archivar denuncia de Procuraduría de la Ética contra alcalde de San José, Diego Miranda, por presunto peculado

El Ministerio Público no encontró una conducta delictiva en los hechos denunciados

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Por Juan Fernando Lara Salas
23/10/2024 Municipalidad de San José. Diego Miranda, alcalde de San José. Foto: Rafael Pacheco Granados
El alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndez, fue investigado por un presunto delito de peculado de servicios, tras un informe de la Procuraduría de la Ética Pública. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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